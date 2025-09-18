Aprueba el Congreso de Guerrero la creación de la Red de Mentores Profesional dirigida a la Juventud

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 17 de Septiembre del 2025.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó adiciones a la Ley de Personas Jóvenes del Estado del Estado, para crear la Red de Mentores Profesional en la entidad, que servirá para que jóvenes guerrerenses reciban orientación personalizada, acceso a redes profesionales, y consejos prácticos sobre la búsqueda de empleo y la creación de proyectos.

Al fundamentar el dictamen, derivado de una propuesta del diputado Jesús Urióstegui García, a nombre de la Comisión de la Juventud y el Deporte, el diputado Edgar Ventura de la Cruz, destacó que la juventud es muy valiosa para la sociedad y conlleva a un periodo fundamental para el desarrollo personal, la exploración de la identidad y la formación de valores y creencias.

Se menciona que una problemática social que afecta a las y los jóvenes es la inserción en el mercado laboral y el desarrollo de habilidades que les permitan emprender sus propios proyectos, lo que significa una brecha entre su formación académica y las oportunidades laborales, limitando su desarrollo personal y profesional.

Y es que refiere que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 71.6 por ciento de los guerrerenses no tienen acceso a empleos formales, lo que se traduce en una gran dificultad para acceder a oportunidades laborales que les permitan desarrollarse plenamente a los jóvenes.

El objetivo es que además por medio de las mentorías se potencien las habilidades técnicas de las y los jóvenes, haciéndolos más competitivos en el mercado laboral y permitiendo que las y los guerrerenses se conecten con profesionales de diversas industrias, aumentando sus posibilidades de acceder a ofertas laborales y colaboraciones empresariales.

También podrán recibir orientación en la creación de proyectos emprendedores, ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre cómo iniciar su propio negocio o aplicar sus habilidades en el desarrollo de iniciativas económicas, además de que no significará una carga para las finanzas públicas, ya que la mentoría se desarrollará bajo un modelo honorífico.

*Acuerdos*

El diputado Bulmaro Torres Berrum (PRI) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, que en el ámbito de su competencia y dentro del Programa de Conservación de Carreteras Federales, realice labores de supervisión, mantenimiento y reparación de la cinta asfáltica de la carretera federal Iguala–Cd. Altamirano. La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para que se considere un incremento en el presupuesto destinado al deporte en el estado para el Ejercicio Fiscal 2026, y la promoción de eventos deportivos de alto nivel. Fue turnado a las Comisiones Unidas de la Juventud y el Deporte, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, propuso exhortar a la titular de la comisión federal de electricidad, para que, en coordinación con los ayuntamientos, establezcan estrategias para el retiro de cableado en desuso en los postes o mejor conocidos como “marañas”, que generan contaminación visual, daños a la infraestructura y condiciones de inseguridad para los peatones. Se turnó s las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Desarrollo Sustentable y Cambio Climático

La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, propuso exhortar a los 84 ayuntamientos municipales y al concejo municipal de Ayutla, para que fortalezcan la coordinación con la Secretaría de la Mujer y las instituciones para que realicen acciones encaminadas a la promoción y protección de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, así como garantizar la seguridad del personal que acuda a sus municipios para que realicen las actividades derivadas de sus estrategias y programas. Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Obdulia Naranjo Cabrera, propuso exhortar a los ayuntamientos de los municipios de Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala, Florencio Villareal, San Marcos, Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Tecpan de Galeana, Zihuatanejo de Azueta y la Unión de Isidoro Montes de Oca; para que destinen recursos para campos tortugueros de sus localidades, para preservar la tortuga golfina, prieta, laud y carey. Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

La diputada Leticia Mosso Hernández planteó exhortar al secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, para que distribuya de manera inmediata y sin más demoras los uniformes escolares correspondientes al presente ciclo escolar 2025-2026, priorizando a las comunidades más vulnerables y marginadas del estado. El acuerdo no fue aprobado.

El diputado Alejandro Bravo Abarca, propuso exhortar a la Secretaría de Educación Guerrero para que realice los estudios, consultas y adecuaciones necesarias para contemplar gradualmente la inclusión de la materia de inteligencia artificial como asignatura oficial en los planes y programas de estudio de nivel básico en el estado. El acuerdo se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

*Intervenciones*

El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, intervino con el tema: Las becas deportivas para las juventudes guerrerenses, análisis de contraste entre lo prometido y lo cumplido.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares, habló sobre la instalación del nuevo Poder Judicial. Se sumaron al mismo tema las diputadas Ma. Del Pilar Badillo Ruiz y Erika Lorena Lürhs Cortés.

El diputado Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, intervino con el tema: “La integración democrática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, a partir del 1° de septiembre de 2025. Intervino la diputada Erika Lorena Lürhs Cortés.

El diputado Juan Valenzo Villanueva, con el tema: autonomía y dignidad a través de la alfabetización en la vejez.

La diputada Obdulia Naranjo Cabrera, habló sobre: Septiembre el mes del testamento. Intervino sobre el mismo tema la diputada Beatriz Vélez Núñez.