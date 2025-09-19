Honra Evelyn Salgado al pueblo afro con festival cultural en la Costa Chica

Anuncio

Todo listo para el 4º Festival Afromexicano en Marquelia del 25 al 27 de septiembre

Chilpancingo, Gro., a 18 de Septiembre del 2025.– Del 25 al 27 de septiembre, Marquelia será sede de la cuarta edición del Festival Afromexicano “Nuestra raíz” 2025, un encuentro que proyectará a México y al mundo la riqueza cultural de la Costa Chica de Guerrero, informó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al presentar la programación de 17 actividades para fortalecer la identidad afrodescendiente.

Durante una trasmisión en vivo, la mandataria estatal invitó a disfrutar de este encuentro que mostrará al mundo la identidad, la gastronomía y las expresiones artísticas de la Costa Chica.

Dijo que este festival, instituido por decreto en 2023 como un reconocimiento al pueblo afromexicano, reunirá este año 17 actividades entre talleres, conferencias, ponencias, presentaciones artísticas y danzas, con la participación de instituciones educativas, colectivos y organizaciones sociales en distintos lugares de Marquelia donde participarán exponentes culturales de Cuajinicuilapa y San Nicolás.

La secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, subrayó que Guerrero es uno de los estados con mayor población afrodescendiente del país, por lo que este espacio itinerante se ha consolidado como una plataforma para preservar, recuperar y difundir la afrodescendencia en toda la región.

El programa contará con el respaldo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), que desarrollará la ponencia “La participación de los afrodescendientes en la Guerra de Independencia”, una exposición para reconstruir la memoria colectiva del pueblo afro.

Acompañada por el alcalde de Marquelia, Javier Tacuba Salas, la gobernadora invitó a guerrerenses y visitantes a ser parte de este festival que celebra la herencia cultural de la Costa Chica. La programación completa de las actividades estará disponible en las redes sociales oficiales del gobierno del estado.