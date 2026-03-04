Aprueba el Congreso de Guerrero minuta para la reducción de la Jornada Laboral

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 03 de Marzo del 2026.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la minuta por la que se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral. Esta reforma establece la disminución progresiva de la jornada máxima semanal de 48 a 40 horas, fijando su implementación total para el año 2030.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez resaltó que dicha modificación es histórica, ya que la jornada laboral no se había reformado desde 1917.

Enfatizó que actualmente México se encuentra entre los países con más horas trabajadas al año dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), superando en promedio las 2,200 horas anuales. Por ello, esta reforma permitirá a las empresas y sectores productivos realizar ajustes operativos sin afectar salarios ni prestaciones, al tiempo que promueve una mayor eficiencia y productividad.

Asimismo, se señala que la modificación prohíbe que personas menores de 18 años laboren tiempo extra y fortalece el derecho al trabajo digno. Esto propicia un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, con impactos positivos en la salud, la convivencia familiar y el desarrollo comunitario.

El dictamen refiere que esta medida representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos de las y los trabajadores guerrerenses, al priorizar el bienestar sin menoscabo de la estabilidad económica de las familias.

Intervinieron en torno al dictamen las diputadas y los diputados: María Irene Montiel Servín, Leticia Mosso Hernández, Erika Lorena Lührs Cortes, Jorge Iván Ortega Jiménez, Gladys Cortés Genchi, Beatriz Vélez Núñez, Joaquín Badillo Escamilla, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Alejandro Bravo Abarca.