Propone Diputada nueva ley para la atención, prevención y erradicación de la violencia familiar del Estado, transparencia en sesiones de cabildo y reformas a la Ley de Niñez

Chilpancingo, Gro., a 03 de Marzo del 2026.- La diputada Leticia Mosso Hernández propuso una iniciativa de Ley para la Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero, que tiene como objetivo establecer las bases y los procedimientos para la atención, prevención y erradicación de la violencia familiar en la entidad.

Al presentar la iniciativa, la diputada expuso que, de acuerdo con estudios nacionales, la violencia en el entorno familiar suele manifestarse mediante agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y/o patrimoniales dirigidas a controlar, someter o dañar a una persona con la que existe o ha existido un vínculo familiar o afectivo; conductas que han sido reconocidas jurídicamente dentro del marco normativo estatal.

“En Guerrero, esta problemática adquiere características particulares derivadas de factores sociales como la desigualdad económica, la dispersión territorial, las condiciones de marginación, la violencia estructural y las limitaciones históricas en el acceso efectivo a servicios institucionales de atención y protección”, dijo.

Agregó que en el ámbito estatal está vigente la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero, la cual ha sido objeto de diversas reformas; sin embargo, el desarrollo constitucional, la evolución de los estándares internacionales en derechos humanos y las nuevas dinámicas sociales han evidenciado la necesidad de contar con un marco jurídico actualizado, integral y acorde con la realidad actual del estado.

Esta iniciativa propone abrogar la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero y expedir una nueva ley que fortalezca el modelo institucional mediante un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, que permita atender de manera oportuna las causas y consecuencias de la violencia familiar.

La iniciativa de Ley para la Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.

*Iniciativa Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado*

La diputada también propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 49, un segundo párrafo al artículo 51 y un segundo párrafo al artículo 55 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para establecer que las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de los ayuntamientos sean públicas, transmitidas en tiempo real a través de las páginas y medios digitales oficiales, y difundidas en las lenguas indígenas predominantes en aquellos municipios donde exista población hablante de dichas lenguas.

Esta propuesta tiene como objetivo fortalecer el carácter público, transparente, abierto e incluyente de las sesiones de los ayuntamientos. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

*Iniciativa de reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado*

Además, propuso reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, para garantizar que el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar y ser escuchados sea efectivo, asegurando su comprensión de los procedimientos judiciales, administrativos o de procuración de justicia, la valoración real de su opinión y la obligación de las autoridades de informar y justificar sus decisiones.

La iniciativa de reformas a los artículos 71 y 72, y la adición del artículo 72 Bis a la Ley 812 para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, se turnó a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

*Iniciativas*

La Mesa Directiva dio lectura al oficio signado por la maestra Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, donde remite la iniciativa de decreto por la que se autoriza a dar en donación pura, gratuita y simple el bien inmueble propiedad del Estado de Guerrero, denominado “Fracción remanente I del Predio Tepango”, a favor del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó una iniciativa por la que se reforma el artículo 7 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, con el propósito de incorporar la figura de “indemnización compensatoria” como mecanismo de justicia restaurativa que corrija el desequilibrio económico generado cuando uno de los cónyuges asumió labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, garantizando igualdad sustantiva, progresividad en derechos humanos y tutela judicial efectiva en los procesos de divorcio. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

Con el propósito de fortalecer y dar claridad al procedimiento para la inscripción de nombres en el Muro de Honor del Congreso del Estado, la diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) presentó una iniciativa por la que se modifica el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, a fin de establecer criterios y formalidades que garanticen un reconocimiento institucional ordenado y debidamente fundamentado. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

La diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Guerrero, para incorporar el uso de la salud digital y sus componentes, incluyendo la telesalud y la telemedicina en la prestación de servicios médicos, conforme a las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría de Salud. Fue turnada a la Comisión de Salud.

El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero, en materia de salud sexual y reproductiva, con el fin de fortalecer la educación sexual integral, promover el uso informado de métodos anticonceptivos y establecer mecanismos obligatorios de seguimiento, coordinación y supervisión institucional para prevenir embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

La propuesta incorpora mayores atribuciones a la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, a fin de garantizar programas permanentes de orientación en derechos sexuales y reproductivos, particularmente en comunidades rurales y regiones con mayor rezago, asegurando espacios seguros, dignos y libres de discriminación para niñas, niños, adolescentes y mujeres. Fue turnada a la Comisión de Salud.

Con el objeto de fortalecer la detección oportuna y el tratamiento integral de la displasia de cadera en recién nacidos y menores de edad, la diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) presentó una iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción II del artículo 79 de la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero, a fin de incorporar acciones específicas de prevención, diagnóstico temprano y seguimiento médico. Fue turnada a la Comisión de Salud.

La diputada Marisol Bazán Fernández (Morena) presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, al Código Penal y el Código Civil, todos del estado de Guerrero, en materia de violencia vicaria, con el fin de reconocer, tipificar y sancionar esta modalidad de agresión ejercida específicamente para causar daño emocional, psicológico y patrimonial a la madre a través de terceros, especialmente de sus hijas e hijos. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género.

El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa para adicionar el Capítulo II Bis denominado “De la violencia contra las Personas Adultas Mayores” de la Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero, para que se defina y clasifique de manera expresa la violencia ejercida contra este sector, estableciendo sus distintas modalidades y las obligaciones de las autoridades para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. Fue turnada a la Comisión de Atención a los adultos Mayores.