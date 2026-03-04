Diputado Jesús Urióstegui reitera respeto y respaldo a Félix Salgado dentro de Morena

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 03 de Marzo del 2026.- El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, refrendó su “respeto absoluto” al senador Félix Salgado Macedonio, como un referente importante e histórico de su partido y de su movimiento.

En entrevista, Urióstegui explicó que su postura es “respetar absolutamente a todas y todos los compañeros que estén interesados en participar en procesos electorales”. Esto significa, señaló, que la bancada observa con atención pero “sin limitantes” que impidan la libre decisión de cada integrante conforme a las reglas del partido, la ley y los estatutos.

El legislador enfatizó que el proceso electoral apenas está en sus etapas iniciales y que aún falta tiempo antes de que se definan candidaturas formales, por lo que evitó anticipar escenarios sobre perfiles específicos, aunque refrendó su respeto y aprecio hacia Salgado Macedonio como un referente dentro del movimiento morenista. “Yo reitero todo mi respeto, todo mi cariño, mi respeto al senador Félix Salgado Macedonio… es un referente importante, importantísimo en nuestro partido, en nuestro movimiento en especial”, afirmó.

Urióstegui también destacó que las decisiones finales sobre participación electoral corresponderán a los propios interesados y a las instancias partidarias, y que en lo que resta del proceso se mantendrá el diálogo interno dentro de la bancada para garantizar que se respeten tanto la libertad personal de los militantes como los lineamientos establecidos por el partido para la contienda de 2027.