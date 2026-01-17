Aprueba el Congreso Reformas para fortalecer transparencia y rendición de cuentas en Municipios

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 16 de Enero del 2026.– Con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas de las regidoras y regidores, obligándoles no solo a presentar un informe anual por escrito ante el Cabildo, sino también de manera pública ante la población, el Congreso del Estado aprobó reformas a la fracción XV del artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Esta propuesta fue presentada por la diputada Diana Bernabé Vega, dictaminada por la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación y fundamentada por el diputado Héctor Suárez Basurto, quien expuso que este ordenamiento establece la obligación de las y los regidores de rendir un informe de actividades al cumplir un año de ejercicio constitucional, pero desestima la obligación de presentarlo públicamente ante la ciudadanía.

Agregó que resulta indispensable que los informes de las y los regidores se den a conocer abiertamente a la sociedad guerrerense, para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en el gobierno municipal.

“La presentación pública de los informes anuales de las regidoras y regidores es un elemento fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito municipal. La ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo se ejercen los recursos, cuáles han sido las gestiones realizadas y qué resultados se han obtenido. Hacer públicos estos informes no solo permitirá evaluar el desempeño de sus representantes, sino que también generará mayor confianza en las instituciones y contribuirá a un gobierno abierto y responsable”, refirió.

Además, señaló que la difusión pública de los informes promueve una participación ciudadana más activa, ya que permite que las y los habitantes del municipio tengan acceso directo a la información necesaria para involucrarse en la vida pública.