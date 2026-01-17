Exhorta el Congreso a mantener atención tras sismo ocurrido en San Marcos

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 16 de Enero del 2026.- El Congreso del Estado exhortó al Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a mantener y reforzar los trabajos de atención a la población afectada por el reciente sismo en el municipio de San Marcos.

La propuesta fue presentada por la diputada Mirna Guadalupe Coria Medina, quien manifestó que el sismo del pasado 2 de enero, de magnitud 6.5 y con epicentro en dicho municipio, dejó viviendas dañadas, escuelas afectadas estructuralmente, centros de salud comprometidos, vialidades deterioradas y edificios públicos que representan un riesgo para quienes los utilizan.

Agregó que, de acuerdo con información oficial, el riesgo no concluyó con el evento principal, ya que las réplicas han sido constantes, muchas de ellas con la intensidad suficiente para agravar los daños en estructuras ya debilitadas, manteniendo a la población en un estado permanente de alerta. Aunado a ello, muchas familias no pueden regresar con seguridad a sus hogares.

Dijo que actualmente las autoridades de este municipio enfrentan una situación que rebasa su capacidad de respuesta local, por lo que es necesaria la intervención permanente y coordinada de las autoridades competentes en materia de protección civil, quienes han realizado acciones iniciales de atención; sin embargo, la magnitud del fenómeno y la persistencia del riesgo hacen indispensable que dichas acciones no se detengan ni se debiliten, sino que se mantengan y fortalezcan de manera continua.

Además, refirió que la legislación en materia de protección civil establece que corresponde al Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil coordinar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de prevención, auxilio, atención y recuperación frente a fenómenos naturales que pongan en riesgo a la población.

Por ello, se exhorta al Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que continúe los trabajos y la atención a los habitantes de San Marcos, a fin de que ninguna comunidad afectada quede en el abandono o en el olvido.