Evelyn Salgado impulsa la profesionalización laboral y se forma el Comité de Gestión por Competencias

Anuncio

Guerrero avanza con paso firme: Obtiene reconocimiento oficial para la certificación laboral en ICATEGRO: Evelyn Salgado

Más de 180 mil guerrerenses se han capacitado en ICATEGRO en lo que va de la administración

Chilpancingo, Gro., a 16 de Enero del 2026.– Como una decisión política de alto nivel para potenciar el capital humano del estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la Instalación del Comité de Gestión por Competencias del Gobierno del estado de Guerrero, un instrumento estratégico que coloca a la entidad a la vanguardia nacional en capacitación y certificación laboral.

Con este acto, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO) se integra formalmente a la red de servicios del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), obteniendo el reconocimiento como Entidad de Certificación y Evaluación, con aval oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta incorporación permitirá que miles de jóvenes, trabajadores, artesanos y servidores públicos puedan certificar oficialmente su saber hacer, con documentos de validez nacional, lo que abre la puerta a mejores empleos, mayor competitividad, justicia laboral y una vida más digna, además de elevar la calidad de los servicios productivos y empresariales en Guerrero.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, y con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Evelyn Salgado subrayó que este comité es una herramienta para ampliar las oportunidades de desarrollo, fortalecer las capacidades productivas en las comunidades y consolidar una política pública centrada en el bienestar social.

Destacó que, a través del ICATEGRO, en lo que va de la administración estatal se ha beneficiado de manera histórica a más de 180 mil guerrerenses, mediante más de 5 mil cursos y 215 mil horas de capacitación, cifras que reflejan el impacto real de una política de formación para el trabajo con sentido y desarrollo social.

Durante el acto, la directora general del CONOCER, María Guillermina Alvarado Moreno, entregó a la gobernadora la placa conmemorativa que reconoce al Comité de Gestión por Competencias del Gobierno de Guerrero, por su incorporación al Sistema Nacional de Competencias y su contribución al fortalecimiento de la competitividad económica, el desarrollo educativo y el progreso social del país.

Con este acto, Guerrero se convierte en el quinto estado a nivel nacional en contar con un Comité de Gestión por Competencias gubernamental, consolidando su posición como referente en capacitación, evaluación y certificación laboral.

En el evento, el director general del ICATEGRO, Marco Antonio Marbán Galván, recibió la cédula de acreditación como entidad de certificación y evaluación, formalizando la alianza institucional con el CONOCER.

Asimismo, la gobernadora Evelyn Salgado y la titular del CONOCER firmaron el acta de instalación del comité, y los integrantes del órgano tomaron protesta con el compromiso de impulsar el desarrollo del capital humano, la profesionalización del servicio público y el fortalecimiento económico y social de Guerrero.

Asistieron al evento la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña; el diputado Pánfilo Sánchez; el director general de Desarrollo Sectorial de la SEP, Carlos Ramírez Sámano, así como autoridades estatales y federales del sector educativo y laboral.