Aprueban Reforma que prohíbe que Menores de 12 años viajen en motocicletas

Chilpancingo, Gro., a 15 de Enero del 2026.– El Pleno del Congreso local aprobó un dictamen por el que se adiciona la fracción XIV y se recorre la actual del artículo 53 de la Ley 849 de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, para prohibir que niñas y niños menores de doce años viajen como pasajeros en motocicletas, salvo que el vehículo sea de transporte público y cuente con cabina y cinturones de seguridad.

En tribuna, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, integrante de la Comisión de Transporte y promovente de la iniciativa, explicó que, una vez concluido el proceso legislativo, la comisión dictaminadora aprobó la propuesta en sentido positivo al considerar que la modificación es congruente con el marco constitucional y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, movilidad y seguridad vial, y se alinea con las políticas públicas impulsadas a nivel nacional e internacional para reducir muertes y lesiones por siniestros viales.

Asimismo, atiende una problemática social creciente y prioriza el interés superior de la niñez, cuyo objetivo principal es proteger la integridad física y la vida de las infancias ante el incremento de accidentes viales relacionados con el uso de motocicletas.

El diputado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que el dictamen aprobado otorga facultades a los municipios para establecer sanciones en sus reglamentos de tránsito y fortalecer las acciones de supervisión, con el fin de prevenir conductas de riesgo y fomentar una cultura de movilidad segura; además, prohíbe transportar en motocicletas a personas que no puedan sostenerse por sí mismas, con el propósito de salvaguardar su integridad.

Por último, se destacó que esta reforma representa un avance significativo hacia una movilidad más segura, incluyente y responsable, colocando la protección de la vida y la salud de niñas, niños y personas vulnerables como eje central de la legislación en Guerrero.