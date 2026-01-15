El Congreso de Guerrero fortalece el marco jurídico contra la cohabitación forzada

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 14 de Enero del 2026.- El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al Código Penal del Estado para fortalecer el marco jurídico contra la cohabitación forzada de menores y de personas sin capacidad de consentimiento. Con estas modificaciones se tipifica como delito no solo la ejecución, sino también la gestión y el beneficio derivados de estas uniones bajo cualquier uso o costumbre. Asimismo, se agravan las penas cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables, se garantizan mecanismos de denuncia confidenciales en zonas rurales e indígenas y se establece la persecución del delito de oficio, con el fin de asegurar la protección irrestricta del interés superior de la niñez. El dictamen fue fundamentado por la diputada Erika Lorena Lührs Cortés, a nombre de la Comisión de Justicia.

El dictamen de reforma al primero, segundo y cuarto párrafos, así como la adición de un quinto y sexto al artículo 177 Bis del Código Penal, fue emitido por la Comisión de Justicia y deriva de iniciativas presentadas por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán y las diputadas Glafira Meraza Prudente y Gloria Citlali Calixto Jiménez.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Erika Lührs manifestó que la cohabitación forzada es una conducta que lamentablemente continúa presentándose en Guerrero y constituye una de las expresiones más graves de violencia estructural contra la infancia.

Explicó que, con estas reformas, se sanciona de manera efectiva el delito de cohabitación forzada, visibilizando circunstancias clave que históricamente han sido utilizadas para justificar o encubrir esta práctica, como el supuesto consentimiento del padre, la madre o ambos, o incluso la manifestación de consentimiento por parte de menores de edad, quienes no cuentan con la madurez ni la capacidad jurídica para comprender el alcance, las implicaciones y las consecuencias de este tipo de actos. Por ello, cualquier forma de consentimiento carece de validez y no puede, bajo ninguna circunstancia, eximir de responsabilidad a los adultos involucrados.

Asimismo, se establece de manera expresa que el Ministerio Público, al tener conocimiento de un matrimonio o convivencia infantil forzada, deberá iniciar de oficio las investigaciones correspondientes para ejercer acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de cohabitación forzada.

Finalmente, señaló que con estas reformas se refrenda el compromiso con la defensa irrestricta de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado, garantizando su derecho a un libre desarrollo de la personalidad, a una vida digna y, sobre todo, a una vida libre de toda forma de violencia.

*Acuerdos*

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ing. José Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que en el ámbito de su competencia instruya al personal a su cargo que revise que las empresas de autobuses que brindan el servicio de transporte público en el estado de Guerrero, cuenten con pólizas vigentes de seguros de cobertura amplia para otorgar seguridad a las personas que hacen uso de este servicio y para que en caso de ser necesario, sean atendidos de manera rápida y profesional. Fue turnada a la Comisión de Transporte.

La diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, por conducto de su titular, Dr. Roberto Arroyo Matus, para que, en un plazo no mayor a 30 días naturales, emita lineamientos técnicos y un plan de acción para la evaluación y actualización de los dictámenes de seguridad estructural de los inmuebles públicos y privados destinados a la concurrencia masiva de personas, en términos del artículo 96 de la Ley número 861. Fue turnada a la Comisión de Protección Civil.

El Pleno del Congreso del Estado de Guerrero aprobó un punto de acuerdo, suscrito por la diputada Mirna Coria Medina (PRD) por el que se exhorta al Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en el Estado; en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se continúe con los trabajos y la atención a la población afectada por el sismo en el municipio de San Marcos, Guerrero.

*Intervenciones*

La diputada Mirna Guadalupe Coria Medina, intervino con el tema: “Gusano barrenador: una amenaza que acecha al ganado guerrerense”. Intervinieron también las y los diputados Pánfilo Sánchez Almazán, Erika Lorena Lührs Cortés, María Irene Montiel Servín y Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros.

La diputada Beatriz Vélez Núñez, habló en tribuna en relación al Día del Seguro Social. Sobre el tema intervino las diputadas Araceli Ocampo Manzanares y Leticia Mosso Hernández.

La diputada María Guadalupe Eguiluz Bautista, intervino con el tema “Guerrero sin fronteras: la migración como raíz viva y motor de desarrollo”. Intervino también la diputada Erika Lorena Lührs Cortés.

*Informes*

El diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva, rindió un informe de los trabajos legislativos del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado de Guerrero.