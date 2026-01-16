Congreso de Guerrero aprueba Reforma para eliminar cableado aéreo obsoleto

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 15 de Enero del 2026.– Con el objetivo de regular y coordinar, junto con municipios y el sector privado, el retiro del cableado aéreo obsoleto, para mejorar la seguridad pública, preservar la imagen urbana y eliminar esta contaminación visual, el Congreso del Estado aprobó un dictamen de reforma a la Ley 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

Al fundamentar el documento, el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y promovente de la iniciativa, explicó que el cableado en desuso representa un problema urgente que afecta la seguridad, el entorno urbano y el desarrollo sostenible de las ciudades, por lo que la reforma fortalece el marco legal para atender esta problemática de manera integral y coordinada.

Resaltó que la comisión dictaminadora respalda la reforma debido a que estos materiales representan riesgos ambientales y de seguridad, al deteriorarse con el tiempo y generar posibles incendios eléctricos o afectaciones durante fenómenos naturales, como ocurrió en eventos recientes.

Detalló que una de las principales modificaciones a la iniciativa incluye celebrar convenios no solo con los distintos órdenes de gobierno, sino también con la iniciativa privada, lo que facilitará alianzas estratégicas para financiar y ejecutar proyectos de retiro de cableado en desuso, especialmente en zonas metropolitanas como Chilpancingo, Acapulco, Taxco y Zihuatanejo.

Además, agregó que la participación del sector privado aportará tecnología, conocimientos especializados y recursos que contribuirán a mejorar la calidad de los proyectos sin sobrecargar el presupuesto público, además de generar empleos y fortalecer la economía local.

Jiménez Mendoza señaló que la reforma otorga a los ayuntamientos la atribución de coadyuvar en el retiro del cableado de telecomunicaciones, estableciendo la obligación de coordinación con las empresas responsables, además que la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado para preservar y restaurar la imagen urbana y prevenir la contaminación provocada por redes de cableado abandonadas.

Por último, dijo que esta medida permitirá avanzar hacia infraestructuras más ordenadas y modernas, reducir el caos visual, fortalecer el turismo, mejorar la seguridad vial y peatonal, y promover un desarrollo urbano más sostenible, una gobernanza más eficiente y colaborativa entre el estado, los municipios y el sector privado. Además, fortalece la autonomía municipal y contribuye a la construcción de ciudades más seguras, limpias y competitivas.