Aprueban Reformas para vigilancia sanitaria en espacios deportivos, fortalece acciones contra el VPH, tratamiento integral del dolor y detección temprano del cáncer infantil en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 14 de Octubre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley estatal de Salud para incluir a los gimnasios y espacios deportivos dentro de las facultades de vigilancia sanitaria de la Secretaría de Salud; para fortalecer las acciones de prevención, detección y atención del Virus del Papiloma Humano (VPH), para reconocer el tratamiento integral del dolor como un servicio básico de salud y priorizar la detección temprana y atención del cáncer infantil.

Con la aprobación de la reforma a la fracción X del inciso b) del Artículo 19 de la Ley de Salud del Estado, en materia de regulación sanitaria de espacios deportivos, se busca establecer criterios técnicos mínimos de higiene en materia de salubridad local, vigilando y procurando condiciones adecuadas de saneamiento, para garantizar entornos seguros, saludables y dignos para todas las personas.

Se menciona que incluir gimnasios y espacios deportivos dentro de las facultades de vigilancia sanitaria de la Secretaría de Salud es necesario ya que promueven salud física y bienestar emocional, por lo que no pueden operar sin criterios mínimos de higiene, ventilación, control de aforo y prevención de contagios, permitiendo que el acceso al ejercicio y al autocuidado se convierta en un riesgo sanitario. La propuesta fue presentada por la diputada Beatriz Vélez Núñez.

En el dictamen de reforma a la fracción XX del inciso A) del Artículo 19 y la fracción XI del Artículo 86 de la Ley de Salud del Estado, para fortalecer las acciones de prevención, detección y atención del VPH, se señala la necesidad de responder a una problemática creciente que amenaza la salud pública en Guerrero, al ser la principal causa del cáncer cervicouterino.

Con la reforma se incluye la facultad de la Secretaría de Salud para prevenir, detectar y tratar el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino e incorporar la atención médica integral del VPH como parte de los servicios de salud sexual y reproductiva, reconociendo su vínculo directo con el desarrollo del cáncer cervicouterino.

Asimismo, se busca garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del Estado. La iniciativa en su momento fue presentada por la diputada Deyanira Uribe Cuevas.

En cuanto a la adición a la Fracción XIII del Artículo 46 de dicha Ley es para reconocer y garantizar la atención integral del dolor y el acceso a cuidados paliativos en todos los niveles del sistema de salud estatal, como un derecho fundamental de las personas que enfrentan enfermedades crónicas, degenerativas o en etapa terminal. Esta propuesta fue presentada por la diputada Beatriz Vélez Núñez.

La reforma a la fracción II del Artículo 79 de la Ley en mención es para priorizar la detección oportuna y la atención del cáncer infantil, fortaleciendo las acciones para su prevención, diagnóstico y tratamiento.

Se señala en el dictamen que esta tiene un sentido social incalculable, pensada para las niñas y niños que padecen algún tipo de cáncer, y que en los últimos años ha crecido un 30 por ciento, siendo la leucemia el diagnóstico más frecuente.

“Más de 112 menores luchan hoy contra el cáncer y cada año 26 familias reciben un diagnóstico que les cambia la vida y que muchas de ellas no tienen acceso oportuno a tratamiento”, señala. La iniciativa fue presentada por la legisladora Erika Lorena Lührs Cortés.

Fundamentaron los dictámenes las diputadas Beatriz Vélez Núñez e Hilda Jennifer Ponce Mendoza, presidenta y vocal de la Comisión de Salud.

*DICTÁMENES*

El Congreso del Estado aprobó un dictamen por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Guerrero, con el fin de que elabore un nuevo acuerdo que modifique el Protocolo Estatal “Alerta AMBER Guerrero”, a fin de modernizarlo. Fundamentó la diputada Ma. del Pilar Vadillo Ruiz.

*ACUERDO*

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó un punto de para que, en el ámbito de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, la Secretaría de Salud del Estado, implemente un programa de calendarización periódica y de ampliación geográfica de las unidades móviles de salud, garantizando que las comunidades visitadas tengan conocimiento previo y regularidad en la atención para seguimiento médico, extendiendo la cobertura a la totalidad del territorio estatal, priorizando a las comunidades rurales, indígenas y de alta marginación. Fue turnada a la Comisión de Salud.

*INTERVENCIONES*

El diputado Pánfilo Sánchez Almazán, intervino con el tema “Agenda legislativa humanista y transformación para el pueblo de Guerrero”. Participaron también, los diputados Jesús Parra García, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Jorge Iván Ortega Jiménez, así como las diputadas Ma. del Pilar Vadillo Ruiz y Araceli Ocampo Manzanares.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares participó con el tema "La importancia de la concientización de la realización del diagnóstico del Cáncer de Mama."