En Guerrero, autoridades y el sector turístico se preparan y acuerdan acciones para celebrar la 50 edición del Tianguis Turístico de México en Acapulco 

Anuncio

Acapulco, Gro., a 14 de Octubre del 2025.- En representación de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Turismo de Guerrero Simón Quiñones Orozco, encabezó la reunión de trabajo con el sector turístico rumbo a la 50 Edición del Tianguis Turístico de México Acapulco 2026 a realizarse del 27 al 30 de abril.

Este encuentro se llevó a cabo con la finalidad de establecer acciones de manera conjunta con líderes del sector, para desarrollar estrategias que permitan proyectar a Guerrero como estado sede de este importante evento turístico a nivel nacional, además de compartir diversas estrategias en las que se trabajará para recibir a las y los participantes con la mejor calidad y calidez.

A nombre de la mandataria estatal, Quiñones Orozco expresó un reconocimiento para todas y todos los prestadores de servicios turísticos por sumarse a las estrategias de fortalecimiento y desarrollo turístico a lo largo de este año, también invitó a todos los presentes a involucrarse de manera positiva desde cada área del sector para hacer memorable esta edición del Tianguis Turístico en 2026.

El funcionario estatal informó a miembros del sector turístico que la estrategia de trabajo para garantizar un desarrollo positivo de este evento se centran en tres ejes importantes: infraestructura, promoción y conectividad, además de fortalecer el tema de profesionalización del sector con cursos y capacitaciones para colaboradores de hoteles, restaurantes, centros nocturnos, entre otros comercios; también reconoció la disposición del municipio de Acapulco por mantener un estrecha coordinación, a fin de trabajar en conjunto con el Gobierno de México y el sector privado para esta edición.

“Somos los anfitriones del mundo y por eso es que los hemos convocado el día de hoy a esta reunión, para invitarlos a que se unan a la 50 edición del Tianguis Turístico de México que regresa a su casa: Acapulco. La participación de todas y de todos es esencial para el éxito del Tianguis. Nosotros sabemos de qué se trata, lo hemos hecho más de 30 veces y es momento de demostrar porque somos el destino predilecto de México”, expresó.

El titular de la Sectur Guerrero también informó a los representantes del sector que el espacio donde se realizará la edición 2026 del Tianguis Turístico aumentará a 26 mil 500 metros cuadrados, 4 mil metros cuadrados más que en la edición 2024; además, la promoción y diversas actividades del evento se llevarán a cabo en diferentes destinos turísticos además de Acapulco.

Quiñones Orozco agregó que el destino de playa refleja un desarrollo importante en infraestructura, conectividad y eventos; ya que actualmente, se registran más de 16 mil 200 habitaciones disponibles en 290 hoteles de las zonas turísticas, además, en materia de conectividad, gracias a las gestiones del gobierno estatal, se han logrado recuperar rutas aéreas importantes como el vuelo Monterrey-Acapulco, el cual iniciará operaciones a partir del 3 de noviembre.

Respecto a la agenda turística de este año, se han desarrollado eventos de alto impacto y se esperan más actividades importantes como la XXXVI Convención Internacional de Minería, el Airshow Acapulco 2025, el torneo Major Premier Padel Acapulco 2025, y la Gala de Pirotecnia para finalizar el año, mientras que para el próximo año, el Hogar del Sol participará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, además de que se espera en Acapulco el torneo Mex Tenis 2026, la Copa Mundial de FootGolf 2026 y la participación del destino en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Por su parte, los representantes de cámaras, asociaciones e instituciones relacionadas al turismo celebraron esta reunión y coincidieron en la importancia de mantener una estrecha coordinación para garantizar una calidad y calidez en todos los servicios, ofertas y actividades para los visitantes y participantes de la edición 50 edición del Tianguis Turístico, logrando que todas las actividades de este importante evento a nivel internacional sean memorables.

Asistieron a la reunión la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López; la Subsecretaria de Planeación Turística de la Sectur Estatal, Rosa Pavón; la subsecretaria de Servicios Turísticos, Covadonga Gómez; el Subsecretario de Promoción Turística, Emilio Vázquez; la directora Operativa del Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco; el director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani.

Además representantes de cámaras y asociaciones empresariales turísticas como Canaco, Coparmex, Afeet, Canacintra, Canirac, autoridades de instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de México Campus Acapulco, La Facultad de Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero y representantes de los Barrios Mágicos de Playa Bonfil y Pie de la Cuesta.