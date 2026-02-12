Asiste el Presidente del Congreso del Estado al Encuentro Comunitario “Con-ciencia, amor y paz para Chilpancingo”

Anuncio

Acapulco, Gro., a 12 de Febrero del 2026.– El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (JUCOPO), Jesús Urióstegui García, asistió al primer Encuentro Comunitario “Con-ciencia, amor y paz para Chilpancingo”.

Este evento se realizó en el marco de las celebraciones con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

“Fue un gran gusto ser parte del primer Encuentro Comunitario “Con-ciencia, amor y paz para Chilpancingo”, señaló Jesús Urióstegui durante su participación en este importante acto conmemorativo en la capital del estado.

El presidente de la JUCOPO señaló que este evento es un espacio en el que participaron diversas instituciones comprometidas con la educación y la igualdad.

“Agradezco la invitación de la Mtra. Ángela Memije Alarcón. Celebro estas iniciativas que impulsan el talento y el desarrollo de las niñas y jóvenes”, resaltó Jesús Urióstegui.