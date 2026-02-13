Pide Diputada a Ayuntamientos modernizar reglamentos de Tránsito y Vialidad

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 12 de Febrero del 2026.- Con el propósito de generar condiciones que garanticen el orden, la seguridad y la sana convivencia entre las y los usuarios de las vías de comunicación, la Comisión de Transporte analiza un exhorto dirigido a las autoridades municipales para que expidan y/o actualicen sus Reglamentos de Tránsito y Vialidad.

En la propuesta presentada por la diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena), se señala que es responsabilidad de los 84 ayuntamientos y del Concejo Municipal de Ayutla de los Libres trabajar con organización, eficiencia y responsabilidad en la elaboración y actualización de la normatividad que permita un uso más eficiente, ordenado, seguro y congruente de avenidas, calles y callejones.

La legisladora destacó que contar con reglamentos actualizados permitirá mejorar el ordenamiento y desarrollo de las vialidades dentro de los territorios municipales, en beneficio directo de la población.

Asimismo, subraya que es indispensable que los municipios cuenten con Reglamentos de Tránsito y Vialidad modernos, acordes con las necesidades reales de la ciudadanía, que fomenten el respeto a los derechos humanos y contribuyan a ordenar y normar la actividad vial, garantizando la seguridad y la convivencia cotidiana.

“Los Reglamentos de Tránsito y Vialidad son herramientas esenciales para la seguridad vial: establecen normas que previenen accidentes, regulan la circulación de vehículos y peatones, promueven la convivencia pacífica en las vialidades y fijan sanciones para quienes infringen la ley, protegiendo así la vida y la integridad de todas las personas usuarias de las vías de comunicación”, puntualiza.

Por ello, plantea exhortar a los ayuntamientos a expedir y mantener actualizado su respectivo reglamento, con disposiciones de orden público, interés general y observancia obligatoria, a fin de armonizar, modernizar y organizar el tránsito vehicular y la movilidad en avenidas, calles y callejones de los municipios, siempre en beneficio de las y los guerrerenses.