Inaugura Evelyn Salgado la Nueva Sede de los Servicios Laborales Acapulco

Esta acción refleja la firme convicción de impulsar una justicia en materia laboral pronta, accesible y eficiente, destaca la mandataria

Concentra dependencias como las Juntas de Conciliación y Arbitraje 01 y 02, el Servicio Nacional de Empleo, la Procuraduría de Defensa del Trabajo y el Centro de Conciliación Laboral

Acapulco, Gro., a 11 de Febrero del 2026.- Con la firme convicción de impulsar una justicia en materia laboral pronta, accesible y eficiente, que se refleja con hechos, profesionalización, el fortalecimiento de las instituciones y la modernización de procesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la Nueva Sede de los Servicios Laborales Acapulco, un espacio que concentra diversas oficinas al servicio de la población.

En las instalaciones del Centro Estatal de Servicios (CES) en Acapulco y con la presencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Omar Estrada Bustos, la gobernadora dijo que este esfuerzo se alinea con la estrategia nacional en materia laboral que impulsa una nueva perspectiva en este rubro.

“Eso va a beneficiar a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores, porque sus derechos se van a atender con prontitud; beneficia también a las y los empleadores, porque se genera certeza. Y beneficia también al pueblo acapulqueño y guerrerense, porque fortalece la paz laboral; la paz laboral también es paz social, así que es muy importante el trabajo que aquí se hace”, dijo.

La mandataria estatal reconoció a quienes integran el Centro de Conciliación Laboral, por el trabajo fundamental que realizan, para que la justicia laboral sea real y cercana.

Por ello, se pronunció a favor de un trabajo coordinado, con la participación de todas y de todos. Y agregó: “Para que la justicia laboral esté cerca, esté en cada región y sea una realidad para todas las familias guerrerenses; la paz laboral no se decreta, la paz laboral se construye y se construye todos los días, con diálogo, con acuerdos y con instituciones que respondan, para que el trabajo siga siendo fuente de bienestar para las y los guerrerenses”.

Durante su intervención, el titular de la STyPS del estado agradeció por la estratégica decisión de autorizar este espacio que concentra los servicios laborales para el puerto de Acapulco. “Hay beneplácito, hay alegría, mucha satisfacción de parte de todo el personal”, enfatizó.

Detalló que en estas oficinas se concentran las Juntas de Conciliación y Arbitraje 01 y 02, el Servicio Nacional de Empleo, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, el Centro de Conciliación Laboral y el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Enseguida se llevó a cabo el corte de listón inaugural.

Asistieron a este evento, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval; el oficial mayor de la Sefina, Ricardo Salinas Méndez, así como funcionarios de las distintas dependencias.