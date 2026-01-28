Congreso analiza nueva Ley a favor de personas con espectro Autista

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 27 de Enero del 2026.- La Comisión de Salud del Congreso del Estado analiza una iniciativa de Ley para la Atención, Inclusión y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista en Guerrero, con el propósito de reconocer, promover y garantizar su integración e inclusión, así como el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.

La propuesta, impulsada por la Comisión legislativa integrada por las diputadas Beatriz Vélez Núñez, María Guadalupe Eguiluz Bautista, Citlali Yaret Télez Castillo, Hilda Jennifer Ponce Mendoza y Guadalupe García Villalva —como presidenta, secretaria y vocales—, responde a un mandato expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivado de resoluciones recientes que obligan al Congreso a garantizar procesos legislativos incluyentes y acordes con el modelo social de discapacidad y a generar ordenamientos que garanticen la participación efectiva de las personas con discapacidad.

La iniciativa, subraya la Comisión, se encuentra plenamente fundada en la Constitución, en los tratados internacionales, en la jurisprudencia de la SCJN y en la realidad social del estado. Su aprobación permitirá garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con espectro autista, consolidando un Guerrero más justo, incluyente y respetuoso de la diversidad. No responde únicamente a un interés político o social, sino a una obligación constitucional y jurisdiccional derivada de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo que se señala que con la propuesta se cumple con el deber de legislar de manera incluyente, participativa y conforme al modelo social de discapacidad, garantizando que las personas con espectro autista y sus familias cuenten con un marco jurídico sólido y legítimo.