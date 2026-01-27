Propone Diputada reconocer en la constitución el régimen de Municipios indigenas y Afromexicanos

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 26 de Enero del 2026.- La diputada Catalina Apolinar Santiago presentó dos iniciativas orientadas a fortalecer los derechos colectivos, la inclusión y el bienestar de las familias guerrerenses, con un enfoque de justicia social y reconocimiento a la diversidad cultural de los pueblos indígenas y afromexicano.

La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que la primera iniciativa propone adicionar la Sección II Bis denominada “Del Régimen de Municipios Indígenas y Afromexicanos” a la Constitución Política del Estado de Guerrero, con el objetivo de reconocer constitucionalmente a estos municipios, garantizar su autonomía, preservar su identidad cultural y fortalecer sus formas propias de organización, gobierno y toma de decisiones, en congruencia con el marco constitucional federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La segunda propuesta, corresponde a la Ley del Sistema Público de Cuidados del Estado de Guerrero, que plantea la creación de un sistema integral para reconocer el cuidado como un derecho humano, redistribuir esta responsabilidad entre el Estado, los municipios, las comunidades y las familias, y garantizar servicios y apoyos para personas en situación de dependencia, así como para quienes realizan labores de cuidado.

Señaló que en la entidad, al igual que en el resto del país, el trabajo de cuidados es invisibilizado, feminizado y carece de reconocimiento jurídico y económico, siendo principalmente las mujeres quienes se dedican a esta actividad, sin acceso a empleos formales ni a seguridad social.

La propuesta busca establecer al Sistema Público de Cuidados del Estado como pilar de la protección social y del desarrollo con igualdad de género, definiendo su estructura, competencias, mecanismos de coordinación, financiamiento y formas de participación social; además de regular políticas, programas, servicios y acciones orientadas a reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, entre mujeres y hombres, familias, comunidad, sector privado y Estado. También plantea las bases de coordinación y concurrencia entre el Estado, los municipios y, en su caso, la Federación, para implementar políticas integrales de cuidados con enfoque territorial, intercultural e interseccional.

La diputada Catalina Apolinar agregó que ambas propuestas buscan saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos, así como con las mujeres y familias que han sostenido la vida desde el cuidado sin reconocimiento ni respaldo institucional, convirtiendo los derechos en estructuras reales que transformen la vida de las comunidades.

Finalmente, subrayó que es fundamental que el Congreso del Estado continúe cumpliendo con la responsabilidad de construir un marco jurídico que refleje la pluralidad de Guerrero y responda a su realidad social, avanzando hacia un modelo de desarrollo con justicia, igualdad sustantiva y pleno respeto a los derechos humanos.

La primera iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y la segunda a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, para continuar con su trámite legislativo.