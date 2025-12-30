Congreso aprueba Reformas para endurecer penas y clarificar delitos sexuales contra menores de edad

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 29 de Diciembre del 2025.– El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó la adición de la fracción III al artículo 115 y la reforma a los artículos 180 y 182 del Código Penal del Estado de Guerrero, para que los delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual cometidos en perjuicio de una persona menor de edad tengan carácter imprescriptible; de igual manera, para establecer que, dentro de los delitos sexuales contra menores, estos actos delictivos se persigan de oficio, sin importar la edad de la víctima; y para agregar disposiciones normativas con la finalidad de ampliar la tipificación del delito de abuso sexual, incluyendo conductas realizadas a través de medios electrónicos.

Este dictamen, fundamentado por la Comisión de Justicia, surge de las propuestas presentadas en su momento —por separado— por las diputadas Obdulia Naranjo Cabrera y Marisol Bazán Fernández, así como por las diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género.

En referencia a la propuesta impulsada por la diputada Obdulia Naranjo, relativa a la prescripción de los delitos sexuales contra menores, se señala que esta figura jurídica representa un obstáculo para garantizar la justicia y la reparación integral del daño ocasionado, ya que limita el tiempo en que se puede denunciar, corriendo el riesgo de que las víctimas no accedan a la justicia en un momento en que no están emocionalmente preparadas para hacerlo o cuando han logrado superar las barreras psicológicas que les impedían hablar.

Se enfatiza que estos delitos contra menores no deben prescribir, porque su impacto psicológico, emocional y social requiere una atención permanente y sin limitaciones temporales.

Por cuanto hace a la iniciativa presentada por la diputada Marisol Bazán Fernández, se destaca la coincidencia en agregar disposiciones normativas con la finalidad de ampliar la tipificación del delito de abuso sexual, incluyendo conductas realizadas a través de medios electrónicos, como el envío forzado de contenido sexual, el acoso sexual en plataformas digitales (redes sociales, aplicaciones de mensajería o correo electrónico) y la coerción para que la víctima observe o produzca actos sexuales en línea sin su consentimiento.

En referencia a la propuesta impulsada por la Comisión para la Igualdad de Género, se amplía la definición del delito de abuso sexual y se establece de manera más clara que, dentro de los delitos sexuales contra menores, estos actos delictivos se perseguirán de oficio, sin importar la edad de la víctima.

Al fundamentar este dictamen, la diputada Luissana Ramos Pineda, vocal de la Comisión de Justicia, señaló que estas reformas representan un avance significativo en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Dijo que se consideró procedente acumular las iniciativas de referencia, en virtud de que versan sobre la misma materia, ya que se tratan de conductas que afectan de forma desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y que se mantiene como un fenómeno estructural caracterizado por altos niveles de incidencia, subregistro y baja denuncia, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acceso efectivo a la justicia.