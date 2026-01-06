Gobierno de Guerrero da la bienvenida a nuevo comandante de la 35/a Zona Militar

Anuncio

Asiste López Vega en representación de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda

Chilpancingo, Gro., a 05 de Enero del 2026.- En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, asistió a la Ceremonia de Toma de Protesta del Cargo, Posesión de Mando y Protesta de Bandera del comandante de la 35/a Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor, José Francisco Moreno Barrera.

Durante el acto protocolario, López Vega transmitió una felicitación a nombre de la titular del Poder Ejecutivo al nuevo mando militar, a quien dio la bienvenida a Guerrero y le deseó éxito en esta nueva encomienda, confiando en que su incorporación contribuirá al fortalecimiento de la seguridad y al bienestar de la población guerrerense.

El General José Francisco Moreno Barrera cuenta con una trayectoria de 41 años de servicio ininterrumpido dentro del Ejército Mexicano, así como con formación especializada en instituciones de Estados Unidos y Canadá, experiencia que será de gran relevancia para el desempeño de sus funciones.

La ceremonia fue encabezada por el comandante de la IX Región Militar, con sede en Acapulco, General de División José Roberto Flores Montes de Oca, y asistieron el coordinador de la Guardia Nacional en Guerrero, el General Oscar García Ponce de León; el presidente del Poder Judicial, Ricardo Salinas Sandoval; los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza y Jesús Urióstegui García, respectivamente; el fiscal General del Estado, Zipacná de Jesús Torres Ojeda; el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, entre otras autoridades civiles y militares.

El gobierno de Guerrero refrenda su disposición de trabajar en coordinación permanente y respetuosa con las Fuerzas Armadas y las distintas corporaciones de seguridad, como parte fundamental para fortalecer la paz, la gobernabilidad y la protección de las familias guerrerenses.