El Presidente del Congreso, Jesús Urióstegui recorre colonias de Chilpancingo 

Destaca que durante 2025 se aprobaron leyes que garantizan beneficios para los guerrerenses

Chilpancingo, Gro., a 28 de Diciembre del 2025.- El diputado y presidente del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui, visitó varias colonias de Chilpancingo para saludar a las familias, convivir con ellas y desearles felices fiestas y un buen inicio de 2026.

Durante el recorrido, recordó que en 2025 el Congreso logró ponerse de acuerdo entre todos los partidos para aprobar leyes importantes que ayudan a lograr beneficios para la población guerrerense.

Entre ellas destacan las iniciativas orientadas a combatir la extorsión, mejorar la seguridad, garantizar recursos para los municipios y aprobar el presupuesto del estado para 2026.

Jesús Urióstegui reafirmó su compromiso de seguir trabajando cerca de la gente y de impulsar acciones que mejoren la vida de las familias guerrerenses.