Congreso de Guerrero analiza reforma para prevenir explotación infantil en destinos turísticos

Chilpancingo, Gro., a 17 de Noviembre del 2025.- La diputada Erika Isabel Guillén Román presentó una iniciativa para modificar la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico para el Estado y los Municipios de Guerrero para establecer que los prestadores de servicios turísticos implementen protocolos dirigidos a prevenir, detectar y atender delitos contra niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo así la protección de su integridad y promoviendo un turismo responsable con enfoque en derechos humanos.

La legisladora del PRD explicó que Guerrero es uno de los destinos turísticos más representativos del país, lo que refleja la importancia del turismo como motor económico. Sin embargo, subrayó que el desarrollo turístico debe ir acompañado de responsabilidad social, ya que los entornos turísticos pueden representar riesgos de explotación, trata y violencia infantil, si no existen medidas preventivas efectivas.

Informó que datos de la UNICEF y organizaciones como World Vision México y Save the Children advierten que la falta de regulación puede propiciar delitos graves contra la infancia, por lo que resulta necesario el fortalecimiento del marco jurídico ya que en Guerrero, el 35 por ciento de la población es menor de edad y en la entidad se han detectado redes de explotación vinculadas al turismo en zonas como Acapulco, Zihuatanejo y Taxco.

Por ello, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD dijo que se busca incorporar la obligación expresa para los prestadores de servicios turísticos de implementar mecanismos de denuncia, capacitación al personal en derechos de la infancia y medidas de coordinación con autoridades de protección, a fin de prevenir cualquier tipo de vulneración o abuso, promover la supervisión y evaluación continua del cumplimiento de estos protocolos, entre otras acciones.

Erika Guillén agregó que esta iniciativa responde a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos y turismo responsable, establecidos en el Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Además, fortalece el principio del interés superior de la niñez consagrado en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por último, dijo que de aprobarse esta reforma colocará a Guerrero a la vanguardia nacional en la promoción de un turismo ético, sustentable y protector de la infancia, “un verdadero desarrollo turístico no puede medirse solo en cifras económicas, sino en su capacidad de garantizar entornos seguros, inclusivos y libres de violencia para todas las personas, especialmente las niñas, niños y adolescentes”.

La diputada Glafira Meraza Prudente se adhirió a la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis y dictaminación.