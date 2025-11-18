Reconoce el Diputado Jesús Urióstegui el trabajo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda 

Anuncio

Acompaña a la mandataria en recorrido de obras por el Valle del Ocotito

Chilpancingo, Gro., a 16 de Noviembre del 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García reconoció el trabajo cercano y comprometido que realiza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con las comunidades más alejadas de Chilpancingo, al impulsar bienestar, conectividad y desarrollo social.

El legislador asistió a la reciente gira de trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por comunidades del Valle del Ocotito, donde se supervisaron y anunciaron proyectos de infraestructura con una inversión superior a 117 millones de pesos.

El recorrido incluyó Renacimiento Agua Hernández, con informes sobre vialidades y puentes; Coacoyulillo, donde se revisaron pavimentaciones y se anunció la Unidad Deportiva y el puente Caracol; Tlahuizapa, con acciones en salud, educación y servicios básicos.

También visitaron El Ocotito, donde se presentó la primera etapa del mercado municipal; y Dos Caminos, donde se confirmó otra Unidad Deportiva para la zona.

Urióstegui reconoció el trabajo de la mandataria estatal y afirmó que esta inversión refleja un gobierno cercano y comprometido con las comunidades más alejadas de Chilpancingo, al impulsar bienestar, conectividad y desarrollo social.

Reiteró además la disposición del Congreso local para acompañar iniciativas que transforman la vida de las familias guerrerenses.

A la gira acudieron integrantes del gabinete estatal y del Sistema DIF Guerrero, que entregó apoyos a niñas y niños de la región.