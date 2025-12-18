Congreso de Guerrero aprueba 52 Leyes de Ingresos y 59 tablas de valores para el paquete fiscal 2026

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 16 de Diciembre del 2025.– El Congreso del Estado aprobó 52 dictámenes de Leyes de Ingresos y 59 Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en igual número de municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

En la sesión realizada este martes, los dictámenes fueron aprobados por unanimidad, presentados al Pleno por la Comisión de Hacienda, integrada por las y los diputados Guadalupe García Villalva, presidenta; Jorge Iván Ortega Jiménez, secretario; y Ana Lilia Botello Figueroa, Bulmaro Torres Berrum y Vladimir Barrera Fuerte, vocales.

Las Leyes de Ingresos aprobadas corresponden a los municipios de Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Alcozauca, Alpoyeca, Arcelia, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Atlixtac, Azoyú, Buena Vista de Cuéllar, Coahuayutla de José María Izazaga, Cochoapa el Grande, Cualác, Cuautepec, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri y Florencio Villarreal, entre otros.

También se aprobaron las de General Canuto A. Neri, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán del Progreso, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Las Vigas, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Núu Savi, Ometepec, Petatlán, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos y San Miguel Totolapan.

Asimismo, se aprobaron las de San Nicolás, Santa Cruz del Rincón, Tecpan de Galeana, Teloloapan, Tlalixtaquilla, Tlapehuala, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas, Zirándaro de los Chávez y Zitlala, todas para el ejercicio fiscal 2026.

En cuanto a las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, se avalaron las correspondientes a los municipios de Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Alcozauca, Alpoyeca, Arcelia, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Atlixtac, Azoyú, Buena Vista de Cuéllar, Coahuayutla de José María Izazaga, Cochoapa el Grande, Cualác, Cuautepec, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri y Florencio Villarreal, entre otros.

También se aprobaron las de General Canuto A. Neri, Huamuxtitlán, Huitzuco de los Figueroa, Ixcateopan de Cuauhtémoc, José Joaquín de Herrera, Juan R. Escudero, Juchitán del Progreso, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Malinaltepec, Marquelia, Mártir de Cuilapan, Mochitlán, Núu Savi, Ometepec, Petatlán, Pungarabato, Quechultenango, San Luis Acatlán, San Marcos y San Miguel Totolapan.

Finalmente, se aprobaron las de San Nicolás, Santa Cruz del Rincón, Tecpan de Galeana, Teloloapan, Tlalixtaquilla, Tlapehuala, Xochihuehuetlán, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas, Zirándaro de los Chávez, Zitlala, Copalillo, Coyuca de Benítez, General Heliodoro Castillo, Metlatónoc, Olinalá, Pedro Ascencio Alquisiras, Tetipac y Tlalchapa, todas para el ejercicio fiscal del próximo año.