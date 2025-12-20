Presenta la UAGro 28 programas innovadores de Educación Superior

Anuncio

Participa en la Octava Sesión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES)

Acapulco, Gro., a 19 de Diciembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán participó en la Octava Sesión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), presidida por el Secretario de Educación de Guerrero, Mtro. Ricardo Castillo Peña.

Este espacio de diálogo académico reúne a líderes educativos del estado con el objetivo común de diseñar e implementar acciones que impulsen el desarrollo de la educación superior.

De manera histórica, la Universidad Autónoma de Guerrero presentó 28 programas innovadores de educación superior en modalidades presencial, virtual y dual, que incluyen 15 programas de Profesional Superior Universitario (PSU) y 13 programas de Licenciaturas e Ingenierías.

El rector de la Uagro señaló que “este amplio paquete de oportunidades educativas se impulsa con la visión de ofrecer a nuestras y nuestros jóvenes carreras innovadoras, pertinentes y con amplio campo laboral. Es el resultado del esfuerzo conjunto de todo mi equipo en las áreas académicas de la Administración Central y las Unidades Académicas, marcando un paso sin precedentes en la consolidación académica de la UAGro”.

Este importante evento contó con la presencia del Secretario de Planeación, Mtro. René Vargas Pineda, de la Secretaria de Salud, Dra. Alondra García Carbajal; el Secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Mtro. Abel Bruno Arriaga; la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, Mtra. Lucía Rangel Santos; así como el Diputado Local, Panfilo Sánchez Almazán, y Presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado.

“Cerramos el año con avances significativos para la educación superior, en estrecha colaboración y coordinación con los demás subsistemas educativos, convencidos de que brindar oportunidades a las y los jóvenes es nuestra principal misión”, puntualizó Javier Saldaña Almazán.