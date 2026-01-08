Congreso de Guerrero convoca a Sesión solemne por el 176 Aniversario del Congreso Constituyente

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 07 de Enero del 2026.– El pleno del Congreso del Estado de Guerrero acordó celebrar el próximo 30 de enero el 176 aniversario de la instalación del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero.

El acuerdo fue suscrito por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), integrada por las diputadas y diputados Jesús Eugenio Urióstegui García, presidente; Alejandro Bravo Abarca, secretario; Arturo Álvarez Angli, Robell Urióstegui Patiño, Leticia Mosso Hernández, Erika Lorena Lührs Cortés y María Irene Montiel Servín, vocales.

Se señala que, posterior a diversos sucesos históricos, se expidió el Decreto número 3253, de fecha 15 de mayo de 1849, por el que se creó el Estado de Guerrero, llamado así en honor del caudillo de la Independencia Vicente Guerrero Saldaña.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió esta propuesta y, el 20 de octubre del mismo año, aprobó el decreto; seis días después lo aprobó la Cámara de Senadores. El 27 de octubre, en sesión solemne, la Cámara de Diputados declaró formalmente constituido el estado de Guerrero, designándose al general Juan Álvarez, provisionalmente, como comandante general.

Para la conformación integral del estado, el 5 de enero de 1850 fueron electos diputados Nicolás Bravo, Diego Álvarez, Juan José Calleja, José María Añorve de Salas, Félix María Leyva, Ignacio Castañón, Miguel Ibarra, Ignacio Cid del Prado, Eugenio Vargas, Tomás Gómez y José María Cervantes, para conformar el Congreso Constituyente, que se instaló el 30 de enero en Iguala, declarada capital provisional. Al día siguiente se ratificó al general Juan Álvarez como gobernador del estado, y en marzo se decretó una Ley Orgánica Provisional para el arreglo interior del estado.

Posteriormente, el 21 de marzo de 1859, por mandato del general de división Juan Álvarez, gobernador y comandante general del estado, se emitió el Decreto número 21, en el que se declaran de solemnidad nacional en el estado los días 2 de marzo de 1821, 14 de febrero de 1831 y 30 de enero de 1850. El primero conmemora la independencia nacional proclamada en esta ciudad por Agustín de Iturbide; el segundo, el fallecimiento de Vicente Guerrero; y el tercero, la instalación de un Congreso Constituyente.

En este sentido, el 18 de enero de 2001, mediante el Decreto número 181, se declaró sede del Poder Legislativo a la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, a efecto de que, el día 30 de enero de cada año, en la Plaza Cívica “Las Tres Garantías”, con la asistencia de los poderes Ejecutivo y Judicial, se celebre sesión pública y solemne para conmemorar el aniversario de la instalación del primer Congreso Constituyente del Estado de Guerrero.

Por lo anterior, las y los legisladores acordaron celebrar una sesión pública y solemne para conmemorar el 176 aniversario de la instalación del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la cual habrá de celebrarse el 30 de enero de 2026, a las 10:00 horas, en la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero.

De acuerdo con el orden del día aprobado, después de la instalación de la sesión se realizará la designación de la Comisión Especial de Diputados encargada de introducir al recinto oficial a la gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, al presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y al presidente del Honorable Ayuntamiento del municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.

Posteriormente se efectuarán los honores a la Bandera y la interpretación del Himno Nacional Mexicano; la lectura del Decreto número 21, de fecha 21 de marzo de 1859, por el que se declaran de solemnidad nacional los días señalados; la lectura del acta constitutiva del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero; el mensaje del diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva; el mensaje de la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero; la interpretación del Himno a Guerrero; y, finalmente, la clausura de la sesión pública y solemne.

ACUERDOS

El diputado Robell Urióstegui Patiño (PRD) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto del Deporte de Guerrero (INDEG), para que en cumplimiento a la Ley número 697 de Cultura Física y Deporte para el Estado y los Municipios de Guerrero, otorgue una beca a las y los deportistas que destaquen o puedan destacar en alguna rama del deporte, con el objetivo de impulsar la actividad deportiva entre las y los jóvenes guerrerenses. Se turnó a la Comisión de Juventud y el Deporte. El diputado Alejandro Bravo Abarca solicitó la adhesión a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, asimismo se sumaron las y los diputados Héctor Suárez Basurto, Jorge Iván Ortega Jiménez, Erika Isabel Guillen Román, María Irene Montiel Servín, Obdulia Naranjo Cabrera y Araceli Ocampo Manzanares.

La diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen las medidas necesarias para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales de las personas médicas residentes en todas las instituciones de salud del país, con especial énfasis en el estado de Guerrero. Particularmente, se busca asegurar el pago de sus becas, garantizando que estas sean equivalentes, al menos, al monto otorgado por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que se ajusten conforme a la inflación y a las condiciones de zonas de difícil acceso. Fue turnada las comisiones de Salud y Desarrollo Económico y Trabajo. El diputado Alejandro Bravo Abarca solicitó la adhesión a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, asimismo se sumaron las y los diputados Erika Lorena Lührs Cortés, María Irene Montiel Servín, Jhobanny Jiménez Mendoza, Edgar Ventura de la Cruz y Obdulia Naranjo Cabrera.

El diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT), presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ing. Jesús Antonio Esteva Medina Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que se considere como una obra prioritaria y de interés social la carretera Tlapa de Comonfort-Marquelia, para que se rehabilite y se dé mantenimiento continuo durante este Ejercicio Fiscal 2026. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

INTERVENCIONES

La diputada Araceli Ocampo Manzanares participó con el tema: La rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales “Paso Limonero”.

El diputado Juan Valenzo Villanueva intervino con el tema: “La diversidad nos fortalece: por una sociedad apta para todas las capacidades”. Se sumó al mismo tema la diputada Obdulia Naranjo Cabrera.

La diputada Ana Lilia Botello Figueroa participó con el tema “6 de enero Día de la Enfermería en México, ante su importancia y relevancia en la prestación y atención a la salud de las y los mexicanos”. Sobre el mismo tema, participó la diputada Beatriz Vélez Núñez.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares intervino con el tema “La intervención de Estados Unidos en Venezuela”. Se sumaron a la participación la diputada Erika Lorena Lührs Cortés y el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

La diputada María Irene Montiel Servín participó con el tema: “Por la verdad, la justicia y la dignidad de las personas”. Sobre el mismo tema intervinieron las diputadas Luissana Ramos Pineda, Erika Lorena Lührs Cortés, Araceli Ocampo Manzanares, Marisol Bazán Fernández y el diputado Alejandro Bravo Abarca.