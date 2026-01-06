Fortalece Evelyn Salgado la autonomía educativa de mujeres guerrerenses a través de la Prepa Violeta

Anuncio

Se busca fortalecer sus proyectos de vida, generando mejores condiciones de bienestar para ellas y sus familias

Chilpancingo, Gro., a 05 de Enero del 2026.- La educación como herramienta de transformación volvió a colocarse en el centro de la política social en Guerrero con la entrega de certificados del componente Prepa Violeta, perteneciente al programa Tarjeta Violeta, a beneficiarias provenientes de Tlapa de Comonfort, Taxco de Alarcón, Iguala de la Independencia, Acapulco y Chilpancingo, esto en seguimiento a las políticas públicas que promueve la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en favor del bienestar de las mujeres guerrerenses.

A través del componente Prepa Violeta, mujeres que durante años vieron interrumpida su trayectoria educativa hoy logran concluir el nivel medio superior, fortaleciendo sus proyectos de vida y generando mejores condiciones de bienestar para ellas y sus familias. La jornada se realizó con el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en coordinación con el secretario de Bienestar del Estado, Pablo Gordillo Oliveros, como parte de una estrategia integral orientada a ampliar las oportunidades educativas y fortalecer la autonomía de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El programa Tarjeta Violeta beneficia actualmente a más de 20 mil mujeres jefas de familia en las ocho regiones de Guerrero, mediante un apoyo económico bimestral de 2 mil pesos, así como el acceso a componentes educativos, capacitación para el trabajo y atención integral. Esta política pública cuenta con una inversión estatal superior a los 170 millones de pesos, consolidándose como uno de los esfuerzos sociales más importantes de la actual administración.

Con estas acciones, el gobierno del estado refrenda su compromiso de impulsar una política social con enfoque de derechos, que reconoce en la educación un pilar fundamental para la igualdad, el desarrollo y la transformación de Guerrero.