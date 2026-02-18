Entrega Javier Saldaña  los primeros títulos de Posdoctorado en la historia de la UAGro 

Anuncio

Refrenda la institución su compromiso con la excelencia académica

Acapulco, Gro., a 18 de Febrero del 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán entregó los primeros títulos de posdoctorado en la historia de esta institución.

Durante la ceremonia, Saldaña Almazán expresó que con éste logro histórico, la UAGro refrenda su compromiso firme con la excelencia educativa y la formación de perfiles académicos de altísimo nivel.

Recibieron el grado de Postdoctores en Estudios Políticos y Sociales de América Latina los doctores José Ojeda Bustamante y Elino Villanueva González, con proyectos de investigación de enorme relevancia e interés social. Reitero mi más sincera felicitación a nuestros egresados de esta primera generación pionera.

En este emotivo acto estuvieron presentes destacados profesores e investigadores del núcleo base, con prestigio académico internacional: el Dr. Juan Russo Foresto y el Dr. Marcelo Cavarozzi, así como el Coordinador del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales en Acapulco, Dr. Marco Polo Calderón Arellanes.

“¡Enhorabuena a nuestros postdoctores! Gracias por confiar en la UAGro para formarse con profesionales de primer nivel en el análisis y estudio de los contextos y fenómenos políticos internacionales”, expresó Saldaña Almazán.