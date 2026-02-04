Congreso exhorta a instancias federales a reparar carreteras dañadas por Huracanes en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 04 de Febrero del 2026.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó a dependencias federales para que realicen labores de supervisión, mantenimiento y reparación de la cinta asfáltica de la carretera federal Iguala–Ciudad Altamirano; se concrete la reparación de daños no atendidos que provocaron los huracanes Otis, John y Erick, y se etiqueten recursos para el mantenimiento, rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la carretera a Tlapa de Comonfort.

En la sesión de la Comisión Permanente se aprobaron dichos exhortos, que fueron dictaminados por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, fundamentados por la diputada Violeta Martínez Pacheco, en su calidad de presidenta, e integrada por la diputada y diputados Mirna Guadalupe Coria Medina, secretaria; Jhobanny Jiménez Mendoza, Alejandro Bravo Abarca y Rafael Martínez Ramírez, vocales.

En el primero, presentado por el diputado Bulmaro Torres Berrum, se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de su competencia y dentro del Programa de Conservación de Carreteras Federales, realice labores de supervisión, mantenimiento y reparación de la cinta asfáltica de la carretera federal Iguala–Ciudad Altamirano, argumentando el deterioro de estas vías.

El segundo exhorto, propuesto por el diputado Alejandro Bravo Abarca, va dirigido a las secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que a la brevedad ajusten el presupuesto correspondiente y se concrete la reparación de los daños no atendidos provocados por los huracanes Otis y John, así como atender de inmediato aquellos causados por el huracán Erick, asignando los recursos extraordinarios necesarios.

Refiere que los recientes huracanes han generado una crisis humanitaria sin precedentes en Guerrero, exacerbando vulnerabilidades estructurales en comunidades marginadas; por ello, es necesario que dichas dependencias actúen para mejorar, sobre todo, la actividad turística en la entidad.

El último exhorto, propuesto por el diputado Aristóteles Tito Arroyo y al cual se adhirió la diputada Araceli Ocampo Manzanares, está dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, para que se etiqueten recursos para la ampliación a cuatro carriles, así como para el mantenimiento, reparación y reencarpetamiento de la cinta asfáltica del libramiento de la cabecera municipal de Tlapa, con el fin de mejorar la conexión con zonas vulnerables y de alta marginación de la Montaña Alta.

El dictamen destaca que esta obra se convierte en un engranaje vital para la comunicación y el acceso a bienes básicos en las comunidades de la Montaña Alta, transformando una de las principales vías de comunicación y detonando el desarrollo de esta zona.

*Dictámenes*

La Comisión Permanente del Congreso del Estado de Guerrero aprobó un dictamen por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y con la urgencia que demanda la justicia social, atienda de manera prioritaria la situación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y de las maestras y los maestros no incorporados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en el estado de Guerrero, garantizando su regularización administrativa y laboral, su incorporación gradual al FONE y la instalación de una mesa interinstitucional nacional con la participación de autoridades federales y estatales. Fundamentó el diputado Pánfilo Sánchez Almazán en su calidad de presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó el dictamen mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos de la franja costera de Guerrero a elaborar, actualizar y publicar: los Atlas Municipal de Riesgos; Reglamento de Construcciones; Reglamento de Protección Civil; Plan Municipal de Desarrollo Urbano; Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

Lo anterior, conforme al decreto por el que se expiden los Lineamientos para la Construcción y Reconstrucción Integral de la Franja Costera, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el 15 de diciembre de 2023. Fundamentó la diputada Violeta Martínez Pacheco en su calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

*Puntos de Acuerdos*

Con la finalidad de conocer el estado actual que guarda el Acabús, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó un punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política convoque a comparecer a la titular de este Organismo Público Descentralizado. Fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los 84 Ayuntamientos de Guerrero y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres, para que expidan y/o actualicen, su reglamento de imagen urbana, ello, para generar las condiciones necesarias y así lograr orden en el desarrollo urbano en la entidad. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que aplique en el estado de Guerrero un programa para la exención del cobro del peaje en caso de sismos con magnitud severa, así como cuando no funcionen en dichas casetas el sistema de cobro de Telepeaje o TAG, para garantizar un servicio digno, confiable y seguro a los turistas y usuarios del servicio. Fue turnado a la Comisión de Hacienda.

La Mesa Directiva dio lectura a oficio suscrito por el diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena), por el que remite un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero a notificar a esta Soberanía la propuesta para designar el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero (FEDE-Gro). Fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Glafira Meraza Prudente (Morena) presentó un punto de acuerdo para que se declare recinto oficial del H. Congreso del Estado de Guerrero, la plaza pública de la localidad de Arenal de Álvarez, municipio de Benito Juárez, Guerrero, para celebrar sesión pública y solemne el 27 de enero de cada año, en conmemoración del aniversario del natalicio del General Juan Álvarez Hurtado. Fue turnada a la Junta de Coordinación Política.