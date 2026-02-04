Salud Guerrero conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y refuerza la prevención y detección temprana

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 04 de Febrero del 2026.- En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Secretaría de Salud Guerrero hace un llamado a la población a priorizar la detección oportuna y la atención integral de esta enfermedad, mediante acciones permanentes de promoción de la salud y el acceso oportuno a los servicios médicos en todo el estado.

La titular de la dependencia, Alondra García Carbajal, informó que se desarrollan estrategias interinstitucionales orientadas a la educación para la salud, la aplicación de estudios de tamizaje, jornadas médicas, vacunación preventiva y el acompañamiento a pacientes y sus familias, con el propósito de reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

Además, subrayó la importancia de adoptar hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y la reducción del consumo de tabaco y alcohol, así como la importancia de acudir a revisiones médicas periódicas para la detección temprana de cáncer de mama, cervicouterino, próstata, colon, entre otros padecimientos oncológicos.

El Día Mundial contra el Cáncer es una oportunidad para fortalecer la conciencia colectiva, derribar mitos y consolidar una cultura de prevención basada en la corresponsabilidad social, destacando que la detección temprana continúa siendo una herramienta clave para salvar vidas.