Designa el Congreso a Comisión Especial para seleccionar a quien recibirá la Presea “Sentimientos de la Nación”

Chilpancingo, Gro., a 20 de Agosto del 2025.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado designó a las y los diputados que integran la Comisión Especial, presidida por el diputado Jesús Urióstegui García, encargada de expedir la convocatoria y dictaminar sobre las candidaturas que se presenten para elegir a quien recibirá la Presea “Sentimientos de la Nación”.

En la sesión de este jueves, se aprobó un Acuerdo Parlamentario propuesto por la Junta de Coordinación Política, donde se señala que hace 212 años el Generalísimo Don José María Morelos y Pavón instaló en la iglesia de la Asunción de María, hoy Catedral, de la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, el Primer Congreso de Anáhuac, donde el 14 de septiembre proclamó el documento titulado “Sentimientos de la Nación”, que sentó las bases del constitucionalismo mexicano.

Destaca que los Sentimientos de la Nación es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes y el conjunto de ideas expresadas se fundamenta en los ideales de independencia, así como en la Revolución Francesa.

“Que en los ideales de los Sentimientos de la Nación se establecen como principios fundamentales, entre otros: la independencia de América de España y de toda otra Nación; la ratificación del principio de Soberanía Popular; el establecimiento de un régimen de gobierno dividido en tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; se propusieron los primeros esbozos legislativos en materia de justicia social; se anularon los privilegios; se proscribió la esclavitud; se protegió el derecho a la propiedad y la inviolabilidad del domicilio; se prohibió la tortura; y se simplificó el sistema tributario eliminando la carga excesiva de tributos”, expresa.

Por estos motivos, refiere que el 13 de septiembre de cada año el Congreso conmemora la instalación del Primer Congreso de Anáhuac y para ello se lleva a cabo la Sesión Solemne más importante de este Poder Legislativo, donde se entrega la Presea “Sentimientos de la Nación”, con la presencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Dicha Presea se otorga a nacionales o extranjeros que sean dignos de portar dicho reconocimiento, tomando en cuenta su cercanía a los principios del Primer Congreso de Anáhuac y de los “Sentimientos de la Nación”, como la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos, y en general a los más altos valores de la humanidad.

Y para seleccionar al recipiendario de la Presea es necesario integrar una Comisión Especial, encargada de expedir la convocatoria y dictaminar sobre las candidaturas que se presenten, por lo que se acordó que sea la Jucopo porque en ella se encuentran representadas todas las expresiones de esta Soberanía Popular.

La Comisión Especial está integrada por las y los diputados Jesús Urióstegui García, Alejandro Bravo Abarca, Alejandro Carabias Icaza, Robell Urióstegui Patiño, Leticia Mosso Hernández, Erika Lorena Lührs Cortés y María Irene Montiel Servín.

Acuerdos

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó un punto de acuerdo para exhortar a las y los titulares del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de la Comisión Legislativa de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, de la Consejería Jurídica del Poder Legislativo del Estado y de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que, de manera coordinada, instalen una “Mesa Interinstitucional” para la traducción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en las cuatro lenguas indígenas: náhuatl, mixteco/ñuu Savi, tlapaneco/me´phaa y amuzgo/ñomndaa, en formato escrito y audiolibro, para dar cumplimiento al artículo 61, fracción VII de la misma Constitución. Fue turnado a la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco para que, en coordinación, con el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, atiendan y resuelvan, en conjunto con la Administradora Bienestar A.C., el problema de la planta de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento Marina Diamante, que afecta a la laguna de Tres Palos, y que informen en un término de quince días hábiles a esta Soberanía los avances y soluciones obtenidos. Fue turnado a la Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos.

El diputado Alejandro Bravo Abarca (PRI) presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Finanzas y Administración y de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2026 se incluya el esquema de Tenencia Cero, en beneficio de los guerrerenses. El exhorto fue turnado a la Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero para que destine el presupuesto adicional necesario para incrementar a diez mil pesos el monto entregado por el programa Bienpesca. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero a que implemente un programa de empleos temporales para la población pesquera afectada por los recientes eventos climáticos. Fue turnado a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.