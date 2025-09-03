Destaca Jesús Urióstegui apoyo a Guerrero en el Primer Año de Claudia Sheinbaum

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 02 de Septiembre del 2025.- El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, consideró que la atención que el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado a Guerrero ha sido histórico y trascendental para cambiar las condiciones de vida de su población.

El legislador dijo que desde el primer momento de gobierno la presidenta cumplió con importantes compromisos con la entidad suriana, trabajando en una de las exigencias más sentidas de la sociedad como el combate a la inseguridad, implementando la Estrategia Nacional de Seguridad con la que se busca mayor coordinación, inteligencia policial y presencia de la Guardia Nacional, y anunciando el combate a la delincuencia con desarrollo social, oportunidades económicas, de educación, cultura y deporte como ejes de transformación.

El también coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Guerrero informó que a su llegada el Gobierno Federal eligió al puerto de Acapulco como el primer destino de su mandato, mostrando que la recuperación y transformación del Estado es una prioridad nacional y visitando este destino turístico en varias ocasiones.

Urióstegui García señaló que incluso el compromiso fue más allá, ya que tras los embates de los huracanes Otis y John se destinaron apoyos históricos para hogares, infraestructura y economía local, lo que reafirma la política de este Gobierno de no dejar a nadie atrás.

El legislador señaló que la recuperación del puerto incluyó la implementación del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, con una inversión de 3 mil millones de pesos en agua potable, saneamiento, movilidad (como el Marinabús), internet gratuito y la modernización de la bahía, así como el aumento en infraestructura hotelera y la conectividad aérea.

También reconoció la importancia de la implementación del programa “Apoyarte” dirigido a mujeres artesanas indígenas con créditos sin intereses, capacitación y canales de comercialización, generando autonomía económica y reconocimiento cultural.

Jesús Urióstegui también destacó los eventos que se han realizado en coordinación con el Gobierno del Estado, que son de talla internacional como el Ironman, la Convención Minera, el AirShow, festivales culturales que diversifican la oferta y alargarán la estancia de los visitantes.

Refirió que los anuncios de la presidenta Claudia Sheinbaum del saneamiento de la bahía de Acapulco y el internet público lo colocarán como referente turístico innovador, pero también los programas productivos y de apoyo a comunidades de la Montaña y Costa Chica servirán para impulsar la economía local.

Urióstegui García aseguró que parte de los resultados obtenidos son también gracias a la coordinación que existe entre el Gobierno Federal y Estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, lo que ha permitido transitar por la ruta del desarrollo y el progreso, sin embargo, reconoció que aún falta mucho por hacer, por lo que es prioritario mantenerse en la ruta del diálogo y el consenso para lograr los acuerdos necesarios en beneficio de la población guerrerense.