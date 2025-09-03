Gobierno de Guerrero impulsa la profesionalización del servicio público

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 02 de septiembre de 2025.- El secretario de Finanzas y Administración, Raymundo Segura Estrada, asistió a la toma de fotografía oficial del Diplomado en Contabilidad Gubernamental 2025, acto en el que reconoció la participación y el compromiso de las y los servidores públicos que concluyeron este importante proceso formativo.

En su intervención , Segura Estrada, señaló que este diplomado representa una herramienta fundamental para fortalecer la capacidad técnica de las instituciones públicas, y reafirma el compromiso de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, con la profesionalización del servicio público y la rendición de cuentas.

“Extiendo un sincero reconocimiento a las y los servidores públicos de los municipios, entidades paraestatales y paramunicipales que participaron en este proceso. Ustedes son actores clave en la administración pública local y su preparación técnica fortalece no solo a sus instituciones, sino a toda la ciudadanía, que demanda gobiernos más eficientes y transparentes.” Destacó el funcionario estatal.

Durante el evento se contó con la presencia del Auditor Superior del Estado, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, así como representantes de dependencias del Poder Ejecutivo, la Auditoría Superior, entidades paraestatales, paramunicipales y municipios del estado.