Destaca Presidente de la JUCOPO avances legislativos y combate a la extorsión en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 14 de Diciembre del 2025.– El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, destacó los avances alcanzados durante el año 2025 por la LXIV Legislatura, subrayando la erradicación del rezago legislativo y la aprobación de reformas clave en beneficio de la población guerrerense.

Resaltó la reciente aprobación de cuatro iniciativas enviadas por la titular del Poder Ejecutivo estatal, relacionadas con el combate a la extorsión, un delito que afecta de manera directa a comerciantes y diversos sectores productivos, particularmente en zonas como el puerto de Acapulco.

Al referirse a este tema, el legislador señaló que la extorsión ha sido planteada en la Mesa de Seguridad Nacional, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de la cual forma parte la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. En ese sentido, afirmó que las reformas aprobadas por el Congreso local dan respuesta a una exigencia social histórica, al endurecer las penas y fortalecer el marco jurídico para erradicar este flagelo y avanzar hacia un sistema penitenciario más seguro en Guerrero.

Urióstegui García informó, además, que en los últimos días se ha avanzado de manera significativa en el análisis del paquete fiscal, con la aprobación de diversas leyes de ingresos municipales, y que continúan los trabajos legislativos para dictaminar las leyes de ingresos de los municipios restantes, entre otros asuntos.

Destacó que, durante este proceso, en el Congreso del Estado se ha privilegiado el diálogo y el consenso con todos los grupos y representaciones partidistas, lo que ha permitido construir acuerdos en favor del desarrollo del estado.

Finalmente, el presidente de la Jucopo afirmó que el balance legislativo de 2025 es positivo, al haberse aprobado diversas leyes en beneficio de las y los guerrerenses, especialmente aquellas enfocadas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el endurecimiento de penas contra delitos que vulneran su dignidad, así como acciones legislativas a favor de las personas adultas mayores.

Reiteró la disposición del Congreso local para escuchar todas las voces y aseguró que se continuará trabajando en la ruta del diálogo y la responsabilidad institucional para concluir el año 2025 de manera positiva y productiva.