Evelyn Salgado prioriza seguridad y tranquilidad de familias ante aumento de actividades decembrinas

Chilpancingo, Gro., a 12 de Diciembre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que se revisaron los avances en materia de seguridad y se evaluó el despliegue interinstitucional en las ocho regiones del estado, ante el aumento de las actividades de la temporada decembrina.

La mandataria instruyó reforzar operativos, patrullajes y presencia territorial, con el fin de que cada familia pueda realizar sus actividades con tranquilidad y sin riesgos. Salgado Pineda reiteró que la seguridad y la protección de las y los guerrerenses es una prioridad de su administración, por lo que las instituciones estatales y federales mantendrán una coordinación permanente durante las próximas semanas.