Diputada propone fortalecer protocolos y diagnósticos para mitigar riesgos sísmicos

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 23 de Enero del 2026.– La Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado analiza un exhorto dirigido a los ayuntamientos de la zona costera y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno estatal, para que emitan y/o perfeccionen diagnósticos, inventarios de capacidades, protocolos de acción, atlas de riesgo y normatividad que permitan disminuir el riesgo de afectaciones ante la posible ocurrencia de sismos de gran magnitud.

En dicho exhorto, propuesto por la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, se menciona que el sismo del 2 de enero en el municipio de San Marcos puso a prueba, una vez más, la capacidad de la sociedad y de las autoridades del estado para enfrentar situaciones extraordinarias.

Añade que Guerrero, históricamente, ha sido punto de origen de sismos de gran magnitud que han dejado huellas profundas en la infraestructura, la economía y en la vida de miles de familias guerrerenses.

Explica que la Placa de Cocos, por su naturaleza geológica, representa una amenaza latente que requiere una respuesta responsable, coordinada y decidida de todos; por ello, es importante fortalecer la cultura de prevención y las capacidades del gobierno estatal y municipal, de forma que se cuente con mejores condiciones para mitigar los riesgos de fenómenos sísmicos y reaccionar de manera más eficaz ante las afectaciones que estos pudieran provocar.

“Es fundamental potenciar las capacidades actuales para impulsar acciones lideradas y coordinadas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado y los municipios de la zona costera, en líneas estratégicas como la prevención y educación comunitaria, el fortalecimiento de infraestructura, la respuesta y recuperación, así como la investigación y el desarrollo tecnológico”, puntualiza.

Con este acuerdo, asegura la diputada, se fortalecerá la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de sismos de gran magnitud y se consolidará la cultura de prevención y resiliencia que garantice la seguridad y el bienestar de las futuras generaciones.