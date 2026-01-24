Diputada impulsa lenguaje incluyente y Derechos humanos en Ley Orgánica Municipal

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 23 de Enero del 2026.– Con el objetivo de fortalecer el marco jurídico municipal bajo un enfoque de derechos humanos, lenguaje inclusivo y certeza jurídica, la diputada Leticia Rodríguez Armenta propone reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.

En su propuesta, que analiza la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la legisladora señala que se busca armonizar la legislación municipal con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en favor de las personas adultas mayores y/o con discapacidad, sustituyendo términos obsoletos o discriminatorios por un lenguaje incluyente y acorde con el marco constitucional vigente.

Asimismo, en la iniciativa presentada, propuso actualizar conceptos jurídicos en concordancia con el Sistema Penal Acusatorio, sustituyendo el término “auto de formal prisión” por “auto de vinculación a proceso”, figura vigente desde la reforma constitucional de 2008 y aplicada de manera plena en Guerrero desde 2016, con el fin de evitar inconsistencias normativas y garantizar certeza jurídica en los procedimientos administrativos municipales.

Además, en materia de creación de nuevos municipios, planteó precisar criterios técnicos para fortalecer la viabilidad de estos procesos, estableciendo reglas claras sobre los plazos de gestión y los requisitos poblacionales, a fin de ordenar y agilizar los trámites correspondientes.

La diputada aseguró que también se refuerza la obligación de los municipios de promover la inclusión de personas adultas mayores, con discapacidad y otros grupos vulnerables en actividades productivas formales, como parte de una política pública orientada a la igualdad y la no discriminación.

La propuesta contempla reformar el segundo párrafo del artículo 12; la fracción IV del artículo 13; la fracción XII del artículo 69 Quáter; así como las fracciones IV de los artículos 95 y 245 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.