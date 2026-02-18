Diputado impulsa ajuste técnico en proceso de designación de fiscales especializados

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 17 de Febrero del 2026.– El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para corregir la referencia normativa relativa al procedimiento de nombramiento de las y los fiscales especializados y de la persona titular del Órgano Interno de Control.

En tribuna, el diputado del PRI explicó que la propuesta modifica el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con el fin de armonizar su redacción con la Constitución local. Señaló que se trata de un ajuste técnico y legislativo que busca garantizar la coherencia y precisión del marco jurídico que rige a la Fiscalía General del Estado, como institución clave en la procuración de justicia en Guerrero.

Subrayó que la iniciativa no modifica atribuciones ni competencias, sino que corrige el orden de los preceptos constitucionales citados en la ley vigente, ya que la redacción actual del artículo 25 presenta una alteración en la referencia a los artículos aplicables al procedimiento de nombramiento.

Por ello, destacó la importancia de la modificación, que propone citar de manera correcta y en el orden correspondiente los artículos 142, numeral 10, y 61, fracción XLIV, tal como se establece en el texto constitucional.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.