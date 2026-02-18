Reconoce Javier Saldaña la invaluable labor de las mujeres universitarias 

Anuncio

Con su trabajo engrandecen a la institución, expresó el rector de la UAGro

Acapulco, Gro., a 18 de Febrero del 2026.- “Las mujeres mexicanas son resiliencia, inteligencia, carácter, cariño y un motor que impulsa a la Universidad Autónoma de Guerrero”, expresó el rector, Javier Saldaña Almazán.

Con el acompañamiento de la Coordinación General de Género, Saldaña Almazán sostuvo un encuentro fraterno para reconocer la invaluable labor que cada una de las mujeres de la comunidad universitaria.

“Hoy me dio mucho gusto saludar a mujeres talentosas y exitosas en todos los ámbitos de la vida universitaria”, resaltó el rector de la UAGro.

Señaló que ellas “son guerreras universitarias que, con su trabajo y participación diaria, engrandecen a nuestra institución”.

“Mi respaldo total e incondicional para todas ustedes: son un verdadero ejemplo de lucha y dedicación. En cada una veo el esfuerzo que, desde el aula, la ciencia, las labores administrativas y de intendencia, hace posible el pleno funcionamiento de la universidad”, puntualizó.