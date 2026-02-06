Diputado plantea exentar peaje durante emergencias y por fallas en Telepeaje

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 06 de Febrero del 2026.- El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza propone que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes implemente en Guerrero un programa para exentar el cobro de peaje en caso de sismos de magnitud severa o cuando presenten fallas las casetas y el sistema de cobro de Telepeaje o TAG, con el fin de garantizar un servicio digno, confiable y seguro a turistas y usuarios.

En un acuerdo parlamentario que analiza la Comisión de Hacienda, el legislador expone que la conectividad y accesibilidad a la infraestructura carretera son fundamentales para el desarrollo económico y turístico del estado. Sin embargo, en situaciones de emergencia, como los sismos de magnitud severa, es vital que las personas puedan desplazarse sin impedimentos, especialmente en rutas cruciales para la evacuación y el acceso a servicios de emergencia.

“En situaciones de crisis, los turistas deben sentirse respaldados por un sistema que facilite su tránsito y elimine posibles obstáculos financieros, permitiéndoles enfocarse en su seguridad y bienestar”, apuntó Jiménez Mendoza.

Asimismo, señaló que la exención temporal del peaje no solo facilitaría una evacuación rápida y segura, sino que también enviaría un mensaje claro de que el gobierno prioriza la vida y la seguridad por encima del ingreso por peaje. Este gesto, añadió, podría influir positivamente en la imagen de Guerrero como un destino turístico responsable y seguro, lo que a su vez podría incrementar la afluencia de visitantes.

Agregó que el mal funcionamiento de los sistemas de Telepeaje o TAG representa un desafío adicional, ya que genera congestiones y retrasos que afectan no solo a los usuarios en circunstancias normales, sino que, en casos de emergencia, pueden obstaculizar una evacuación o respuesta rápida ante un sismo. Esta falta de operatividad también puede ocasionar frustración y estrés entre los conductores, incrementando el riesgo de incidentes viales.

Por ello, indicó que es crucial no solo garantizar la operatividad de los lectores de Telepeaje y TAG, sino también establecer políticas que permitan el uso gratuito de las autopistas en caso de fallas en estos dispositivos, lo que reforzaría la confianza del público en la gestión y administración de la infraestructura vial del estado.

*Día del Danzante Guerrerense*

En otros temas, el diputado propone declarar el 13 de octubre de cada año como el “Día del Danzante Guerrerense”, con el propósito de reconocer y salvaguardar las danzas tradicionales del estado de Guerrero como una expresión viva de la identidad cultural de la entidad.

En la propuesta, que analiza la Comisión de Cultura, el legislador argumenta que Guerrero se distingue por su vitalidad danzante, con más de 200 danzas registradas, lo que contribuye al patrimonio inmaterial del país y atrae turismo cultural que fortalece la economía local.