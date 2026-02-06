Exhorta Congreso a Federación a regularizar a Maestros No Fone y personal PAAE

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 05 de Febrero del 2026.- El Congreso del Estado exhortó al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que atienda de manera prioritaria la situación del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y de maestras y maestros no incorporados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), garantizando su regularización administrativa y laboral, su incorporación gradual al sistema y la instalación de una mesa interinstitucional nacional.

Esto, a propuesta del diputado Pánfilo Sánchez Almazán, a la cual se adhirió la diputada Araceli Ocampo Manzanares, dictaminado por las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Desarrollo Económico y Trabajo. En el dictamen se destaca que la sensibilidad, la responsabilidad institucional y el consenso político en torno a una causa legítima —la dignificación del trabajo educativo— fueron motivo para aprobar por unanimidad esta propuesta.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán hizo hincapié en la necesidad de visibilizar y atender una problemática estructural que durante años ha colocado en condiciones de vulnerabilidad laboral a trabajadoras y trabajadores de la educación en Guerrero, particularmente al personal PAAE y a docentes que no han sido incorporados al FONE.

Dijo que las Comisiones Unidas coincidieron en que avanzar en la regularización laboral y en la incorporación gradual al FONE del personal PAAE y del personal docente no incorporado constituye una medida indispensable para consolidar un sistema educativo más justo, eficiente, equitativo e incluyente, especialmente en una entidad como Guerrero, donde persisten rezagos históricos y desigualdades estructurales.

Asimismo, agregó que este exhorto cumple plenamente con los criterios de legalidad, pertinencia social, viabilidad institucional y oportunidad pública, al canalizar una demanda legítima mediante un instrumento respetuoso de las competencias federales, fortaleciendo además la coordinación interinstitucional mediante la propuesta de instalación de una mesa de trabajo.