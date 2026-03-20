Diputado propone pensión del 100% para trabajadores con discapacidad permanente en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 19 de Marzo del 2026.- El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con el propósito de garantizar una pensión por discapacidad permanente en condiciones dignas y equitativas, mediante el otorgamiento del cien por ciento del salario básico en casos de invalidez total.

En la propuesta, que analiza la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, el legislador destacó que su objetivo es asegurar condiciones de vida dignas para todas las personas, particularmente para quienes históricamente han enfrentado mayores barreras estructurales, como aquellas que viven con alguna discapacidad.

Señaló que, si bien el Estado mexicano ha impulsado acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de este sector, se debe atender la desigualdad económica que enfrentan.

Agregó que alguien que enfrenta una discapacidad permanente, implica mayores necesidades, gastos adicionales y, en muchos casos, limitaciones para generar ingresos complementarios. Por ello, el trato normativo y presupuestal no puede ni debe ser uniforme cuando las condiciones materiales son profundamente distintas a las de otras personas.

En ese sentido, propone establecer en la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, en materia de seguro de invalidez y pensiones, disposiciones que garanticen a las y los trabajadores al servicio del estado el acceso a una pensión digna y suficiente. Con ello, se busca asegurar que quienes han dedicado su vida al servicio público y enfrentan una condición de discapacidad cuenten con los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas y preservar una vida con dignidad.