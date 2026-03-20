Participa la UAGro en la Primera Sesión Extraordinaria de la COEPES

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Revisan la oferta educativa de las universidades para el proceso de admisión 2026

Acapulco, Gro., a 19 de Marzo del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) participó en la Primera Sesión Extraordinaria de la COEPES, presidida por la Secretaría de Educación de Guerrero, a cargo de su titular, Ricardo Castillo Peña.

El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán resaltó que este importante espacio busca analizar y planear el futuro de la educación superior en todo el estado, uniendo esfuerzos de todas las instituciones.

En esta sesión de trabajo se revisó la oferta educativa de las universidades para el proceso de admisión 2026.

Durante su desarrollo se identificaron fortalezas y áreas oportunidad, con el objetivo claro de alinear los programas educativos a las necesidades reales de los sectores productivos de Guerrero.

“En la UAGro hemos dado un gran paso, reformamos más del 70% de nuestros planes de estudios, apegándolos a las tendencias nacionales e internacionales. Gracias a esto, hoy nos consolidamos como una universidad de excelencia y a la vanguardia en el país”, indicó Saldaña Almazán.