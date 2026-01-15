Evelyn Salgado impulsa el desarrollo y la conectividad de la Región Norte con atención directa a la población

Anuncio

Realiza gira de trabajo por Apaxtla y Cuetzala del Progreso donde anunció obras por más de 35 MDP de inversión

Anuncia rehabilitación de la carretera Teloloapan – Apaxtla y gestión federal para la Iguala – CD. Altamirano

Acerca trámites gratuitos a la población con ferias de servicios integrales a municipios alejados

Apaxtla de Castrejón, Gro., a 14 de Enero del 2026.- Durante una gira de trabajo por la región Norte del estado, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció más de 35 millones de pesos de inversión en obras y acciones de infraestructura, servicios básicos, vivienda y conectividad para los municipios de Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de la población.

La mandataria estatal visitó el municipio de Apaxtla de Castrejón donde dio el banderazo de inicio a la modernización del acceso a la cabecera municipal, obra que contempla una inversión de 15 millones de pesos y beneficiará de manera directa a más de 11 mil habitantes, mediante la intervención de más de 3 mil metros cuadrados.

El proyecto incluye dos carriles de circulación, jardineras centrales, banquetas, guarniciones y alumbrado público, lo que permitirá un acceso más seguro y digno al municipio. La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, informó que en Apaxtla se han realizado siete acciones con una inversión acumulada de 28 millones de pesos en lo que va de la administración.

Asimismo, el titular de la CICAEG, Martín Vega González, anunció el inicio de la rehabilitación de la carretera Teloloapan–Apaxtla, en tramos aislados, una vía que beneficia a más de 25 mil usuarios de la región.

En materia de agua potable, el director de CAPASEG, Facundo Gastélum, destacó que en Apaxtla se han invertido 17.2 millones de pesos para mejorar el servicio, y que para este 2026 se tiene programada una inversión adicional de 5 millones de pesos para fortalecer los servicios básicos en la cabecera municipal.

Posteriormente, la gobernadora se trasladó a Cuetzala del Progreso, donde informó que en los últimos cuatro años se han destinado más de 46 millones de pesos en obras y acciones que impactan directamente en la infraestructura y bienestar del municipio. Tan solo en obras públicas, se han realizado ocho acciones con una inversión de 8.7 millones de pesos.

A través de CAPASEG, se invirtieron más de 7 millones de pesos en el sistema de agua potable de la localidad de Tianquizolco, beneficiando a cerca de mil habitantes con la instalación de 241 tomas domiciliarias y siete kilómetros de red de distribución.

En el rubro educativo, la gobernadora destacó que, mediante el IGIFE, se han invertido más de 288 millones de pesos en la región Norte, con 181 obras en 112 escuelas, beneficiando a más de 20 mil estudiantes. Además, el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, informó que en el último año se realizaron 66 mil exámenes visuales y se entregaron 11 mil lentes, como parte del programa Ver bien para aprender mejor.

En Cuetzala también dijo que se ha destinado una inversión conjunta superior a 29 millones de pesos para mejorar la conectividad y seguridad del municipio, así como la pavimentación de la calle Aldama, con una inversión de 4 millones de pesos.

En materia de vivienda, a través del programa Construyendo Bienestar, se han realizado 129 acciones en la localidad de Chilacachapa, con la construcción de techos, pisos firmes, cocinas y dormitorios dignos.

Durante la gira, la gobernadora llevó ferias de servicios integrales a ambos municipios, con atención gratuita en salud, educación, registro civil, DIF Guerrero, IMSS-Bienestar y obras públicas, además de la entrega de paquetes de limpieza y material didáctico para escuelas.

Evelyn Salgado informó que solicitó de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para la rehabilitación integral de la carretera Iguala–Ciudad Altamirano, una demanda histórica de la región Norte y Tierra Caliente.

“Los recursos son del pueblo y deben regresar al pueblo en obras que se usen todos los días. En este 2026 vamos a redoblar esfuerzos para mejorar caminos y fortalecer los servicios básicos”, afirmó la mandataria estatal durante esta jornada acompañada de los alcaldes de Cuetzala, José Luis Aparicio Villanueva y Juan Salgado Santana, alcalde de Apaxtla.