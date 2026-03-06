El Congreso de Guerrero realiza el Foro “Mujeres por México” por el Día Internacional de la Mujer

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 06 de Marzo del 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado de Guerrero, en coordinación con la asociación Mujeres de Iniciativa por la Vida y la Familia, llevó a cabo el Foro “Mujeres por México”, un espacio de reflexión, diálogo y reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, la justicia y la participación plena en la vida pública.

Durante el evento, realizado en la sede del Poder Legislativo, participaron diputadas y diputados, quienes abordaron los avances y los retos que aún enfrenta la sociedad para garantizar los derechos de las mujeres.

En su mensaje, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Jesús Urióstegui García, destacó la importancia de reconocer el papel fundamental de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y reiteró el compromiso del Congreso para seguir impulsando acciones legislativas que fortalezcan la igualdad de género. Señaló que actualmente el Congreso del Estado refleja avances importantes en materia de participación política de las mujeres, al contar con una amplia representación femenina en la integración de diversas comisiones legislativas.

Como parte del programa, la directora de Cultura, Xóchitl Martínez Espinobarros, presentó la ponencia “La destacada trayectoria de mujeres mexicanas en la historia”, en la que resaltó el papel de las mujeres, particularmente de las mujeres indígenas, como protagonistas en momentos clave de la historia nacional, desde la época prehispánica hasta la actualidad.

Durante el foro también participaron las diputadas Erika Guillén Román, Araceli Ocampo Manzanares, Gladys Cortés Genchi y Ana Lilia Botello Figueroa, quienes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando políticas públicas y reformas que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres, así como condiciones que permitan su desarrollo personal, profesional y político.

Las legisladoras destacaron que los avances alcanzados en materia de paridad y participación política son resultado de la lucha histórica de muchas mujeres, y subrayaron la importancia de mantener la unidad y el trabajo conjunto para seguir derribando barreras, como los llamados “techos de cristal”.

En su intervención, el diputado Robell Urióstegui Patiño, vocal de la Jucopo, expresó su reconocimiento a la lucha de las mujeres y refrendó el respaldo para seguir fortaleciendo iniciativas que promuevan la igualdad sustantiva.

Asimismo, la coordinadora de Iniciativa Ciudadana, Zurit Sarai Bahena Nava, impartió un taller sobre autoestima y destacó la importancia de generar espacios de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades para impulsar propuestas que contribuyan al bienestar de las mujeres y sus familias.

Por su parte, Marbella Guzmán Ramírez, coordinadora de Mujeres de Iniciativa, planteó la importancia de promover políticas que fortalezcan a las familias y generen entornos seguros para las mujeres, reiterando la disposición de continuar colaborando con el Congreso del Estado en iniciativas que beneficien a la sociedad.

El Foro “Mujeres por México” reunió a mujeres de diversos sectores sociales, colectivos, instituciones educativas y organizaciones civiles, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los desafíos actuales en materia de igualdad, participación y erradicación de la violencia de género.

Con estas actividades, el Congreso del Estado mantiene firme su compromiso de abrir espacios de diálogo y construcción colectiva que contribuyan al reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las mujeres en Guerrero.