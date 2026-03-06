Diputada Beatriz Velez impulsa fortalecimiento de diagnóstico neonatal y salud digital en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 05 de Marzo del 2026.- La diputada Beatriz Vélez Núñez presentó dos iniciativas de reforma a la Ley Número 1212 de Salud del Estado, con el propósito de garantizar el diagnóstico oportuno de la displasia del desarrollo de la cadera en recién nacidos e incorporar formalmente la salud digital como herramienta estratégica para ampliar la cobertura médica, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso.

La primera propuesta plantea reformar la fracción II del artículo 79 de la Ley 1212 de Salud del Estado para establecer de manera expresa la obligación de realizar la detección temprana de la displasia de cadera a todas y todos los recién nacidos, asegurando su diagnóstico antes de los cuatro meses de vida.

En tribuna, la diputada, presidenta de la Comisión de Salud, informó que este padecimiento afecta de 2 a 6 de cada mil nacidos vivos en México y constituye la principal causa de cirugía ortopédica pediátrica en el país, y que en muchos casos puede derivar en discapacidad permanente si no se atiende oportunamente.

Por ello, la iniciativa busca que el personal de salud aplique de manera uniforme y obligatoria las maniobras de exploración física previstas en la Norma Oficial Mexicana, canalizando de inmediato los casos sospechosos para tratamiento temprano, como el uso del arnés de Pavlik, evitando intervenciones quirúrgicas complejas y costosas. Asimismo, fortalece el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de prevención de discapacidad y protección de la niñez, garantizando que el acceso al diagnóstico no dependa del lugar de nacimiento o la condición socioeconómica de las familias.

Además, resaltó que la medida no genera impacto presupuestal, ya que formaliza procedimientos clínicos ya existentes dentro del examen neonatal de rutina, promoviendo mayor claridad normativa, eficiencia en la atención y ahorro en gasto hospitalario a mediano y largo plazo.

Por otra parte, la segunda iniciativa propone adicionar y reformar diversos artículos de la Ley de Salud estatal para reconocer la salud digital como parte integral del sistema sanitario en Guerrero, con el objetivo de incorporar la telesalud, la telemedicina y el expediente clínico electrónico como herramientas legales que permitan ampliar la cobertura, reducir tiempos de traslado, evitar saturación hospitalaria y facilitar la atención especializada en zonas apartadas.

Beatriz Vélez explicó que, tras la experiencia de la pandemia por COVID-19, quedó demostrado que la telemedicina puede salvar vidas, optimizar recursos y garantizar continuidad en la atención médica, sobre todo en un estado como Guerrero, que cuenta con alta dispersión territorial y condiciones de marginación. Por ello, la salud digital representa una alternativa eficaz para cerrar brechas históricas de desigualdad, respetando además las particularidades culturales y lingüísticas de las comunidades.

Las iniciativas de reforma a la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero fueron turnadas a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.