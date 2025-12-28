Entrega el rector de la UAGro juguetes a niños de la Fundación AMANC 

Anuncio

Destaca Javier Saldaña que ellos son ejemplo de valentía y lucha contra la adversidad

Acapulco, Gro., a 27 de Diciembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán hizo entrega de juguetes y regalos a niños de la asociación AMANC, con la cual le une el amor por ayudar al prójimo.

“Por muchos años hemos contribuido a través de la #ComunidadUAGro en apoyo a nuestras niñas y niños con cáncer, con distintas acciones que fortalecen su labor humana y solidaria a lo largo de estos 23 años de historia”, expresó Saldaña Almazán.

Con motivo de las fiestas navideñas, dijo que Santa Claus dejó regalos para los pequeñines de este cálido centro altruista y acudió para entregarlos con mucho cariño.

“Quiero expresar un reconocimiento muy especial a la Lic. Jennifer Ríos, directora de AMANC Guerrero, por su liderazgo, sensibilidad y compromiso permanente con la niñez que más lo necesita, así como a las y los integrantes del patronato, cuyo trabajo, entrega y vocación solidaria hacen posible que la esperanza llegue a cada familia”, subrayó.

Destacó que “en la UAGro creemos en el valor de la empatía y la solidaridad. Gracias, pequeños guerreros, por nunca rendirse, por darnos el ejemplo de valentía y de ganas de salir adelante ante cualquier adversidad”.