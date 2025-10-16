Entrega Evelyn Salgado su 4° Informe de Gobierno al Congreso del Estado de Guerrero 

Anuncio

Cumple Evelyn Salgado con la rendición de cuentas y transparencia de los logros alcanzados en su administración

Destacan avances en educación, reducción de pobreza, analfabetismo y bienestar para Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 15 de Octubre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó al Congreso del Estado de Guerrero su cuarto informe de gobierno, en un acto de transparencia y rendición de cuentas sobre los avances de las acciones y logros obtenidos durante el último año de su gestión en beneficio de las y los guerrerenses.

Cumpliendo en tiempo y forma con el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a nombre de la titular del Poder Ejecutivo, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, hizo la entrega del informe por escrito a las diputadas y diputados que integran la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local.

López Vega subrayó el compromiso de la primera mujer gobernadora de Guerrero con la legalidad, la apertura institucional y la mejora continua de la gestión pública, bajo los principios de honestidad, eficiencia y responsabilidad social.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, explicó que el documento entregado contiene información detallada sobre el estado que guarda la administración pública estatal, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2025.

Vargas Pineda destacó que entre las acciones más relevantes se encuentra el fortalecimiento del sistema educativo, con la ampliación de la oferta en el nivel superior, al incluir 14 licenciaturas, seis maestrías, una especialidad y cinco carreras de Técnico Superior Universitario.

Además, subrayó una disminución del 2.2% en el índice de analfabetismo, lo que refleja un avance significativo en materia de inclusión educativa.

Al recibir el documento, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Alejandro Carabias Icaza, señaló que el Poder Legislativo realizará un análisis minucioso del informe, a fin de valorar los logros y avances reflejados, ya que —dijo— “es fundamental conocer cómo la inversión pública contribuye, año con año, a la transformación de nuestro estado”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Urióstegui García, reconoció la disposición del Gobierno del Estado para dar cumplimiento a la ley y rendir cuentas a la ciudadanía.