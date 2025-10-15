Se prepara la UAGro para ser una institución capaz de enfrentar los desafíos globales: Saldaña Almazán

Anuncio

Celebran la 2da Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES.

Chilpancingo, Gro., a 15 de Octubre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán participó en la 2da Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES.

Este evento fue convocado por por el Secretario Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Luis Armando González Placencia, teniendo como sede la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, liderada por la Dra. Viridiana Aydeé León Hernández.

Durante este encuentro, hubo reflexiones sobre el papel de las universidades como agentes de transformación y su rol clave en el desarrollo económico de nuestra región.

Se contó también con la destacada presencia del Dr. Carlos Iván Moreno Arellanes, Director de la DGESUI.

Este encuentro permitió reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial generativa, los nuevos enfoques para una educación superior más abierta, flexible y accesible a lo largo de toda la vida, además de explorar las oportunidades que la plataforma Saberes.mx brindará a todos los mexicanos.

Estuvo presente un equipo universitario académico y multidisciplinario de la UAGro, así como las más de 67 instituciones de educación superior que se sumaron a esta colaboración interinstitucional.

“Trabajamos con compromiso para consolidar una universidad de vanguardia, preparada para enfrentar los desafíos globales”, indicó Javier Saldaña Almazán.