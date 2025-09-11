Exhorta el Congreso a Dependencias para el desazolve del cauce del Huacapa en Petaquillas y Tepechicotlán

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 10 de Septiembre del 2025.- El Congreso del Estado exhortó al Ayuntamiento de Chilpancingo para que, en coordinación con los titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), inicien un plan integral de limpieza y desazolve del cauce del río Huacapa, entre los tramos de las comunidades de Petaquillas a Tepechicotlán y se implementen obras de infraestructura hidráulica que refuercen los márgenes del río y prevengan futuros desbordamientos.

Y es que señalan que los efectos de las lluvias han sido particularmente devastadores por lo que es indispensable tomar acciones, considerando los efectos acumulados de fenómenos como los huracanes Otis y John, así como las condiciones meteorológicas actuales y se realicen campañas de concientización comunitaria para evitar el vertimiento de basura, escombro y residuos de construcción al cauce en la zona.

En el dictamen, emitido por la Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos, de una propuesta hecha por la diputada Beatriz Vélez Núñez, se menciona que el 23 de abril de este año se exhortó a los titulares de la Comisión Nacional del Agua en Guerrero y de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Chilpancingo, continúen la limpieza y desazolve de los tramos pendientes del cauce del Río Huacapa y concluyan antes de la temporada de lluvias para mitigar riesgos para la población y minimizar el impacto ambiental.

Dice que atendiendo a ello el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Chilpancingo habían realizado obras de rehabilitación en distintos puntos del encauzamiento del Río Huacapa, incluyendo limpieza, desazolve, demolición y reparación del mismo, optimizando su capacidad hidráulica para evitar futuros desbordamientos, y que al mes de febrero habían culminado el 95 por ciento de las obras, sin embargo, aún faltaban poblaciones cercanas como Petaquillas, Tepechicotlán, y localidades circunvecinas, o las zonas altas como Cerrito Rico.

Además, agrega que se exhortó a estas dependencias a continuar con las labores de limpieza y desazolve en los tramos pendientes del cauce del Río Huacapa, y al Ayuntamiento de Chilpancingo que realizara campañas de concientización sobre los efectos nocivos de tirar basura, escombro o residuos de construcción al río.

Refiere que aunque la problemática ya fue abordada las recientes afectaciones por las actuales condiciones meteorológicas demuestran que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes, debido a que el tramo del Río Huacapa, entre las comunidades de Petaquillas y Tepechicotlán, es una zona de especial vulnerabilidad, donde la obstrucción del cauce por la acumulación de residuos sólidos, aunado a los intensos efectos de las lluvias, sigue agravando el riesgo de desbordamientos, afectando directamente a la infraestructura y el bienestar de los habitantes de dichas localidades.

Asimismo, se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Guerrero, a que en coordinación con la Procuraduría de Protección Ambiental del gobierno estatal y el Ayuntamiento de Chilpancingo fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia para prevenir y en su caso, sancionar a quienes arrojen desechos o residuos de construcción en cuerpos receptores de agua nacionales y sus zonas federales, en el tramo en mención.